Актриса Люси Лью в "голом" платье с цветочной вышивкой пришла на премьеру сиквела "Дьявол носит Прада"

Люси Лью / © Associated Press

Люси Лью посетила в Нью-Йорке мировую премьеру фильма «Дьявол носит Прада 2», в котором она снялась. Актриса появилась на мероприятии в пикантном аутфите.

На ней было черное «голое» платье из коллекции прет-а-порте осень-зима 2026 бренда Georges Hobeika. Наряд был украшен цветочной вышивкой из пайеток, бусин и бисера, имел сетчатую ткань на животе и бахрому с декором в зоне декольте и на бедрах.

Под платьем были лишь нюдовые трусы. Люси надела лакированные черные босоножки на высоких шпильках и держала в руке экстравагантную черную сумку Ahikoza с ручкой с кристаллами.

У Лью были распущенные волосы, которые спадали на спину, и макияж с красной помадой. Уши она украсила длинными серьгами с бриллиантами, а руку — браслетами.

Напомним, фильм «Дьявол носит Прада 2» в украинский прокат выходит 30 апреля.