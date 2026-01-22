Актриса Миа Гот пришла на шоу Dior в изысканном ансамбле и с трендовой сумкой

Миа Гот / © Associated Press

Звезда фильмов ужасов Миа Гот появилась на светском мероприятии в Париже — посетила Неделю моды. В частности актриса посетила показ коллекции Dior осень-зима 2026-2027, которую создал дизайнер Джонатан Андерсон.

Британец стал единственным креативным директором бренда и отвечает за все — женские и мужские коллекции, haute couture, prêt-à-porter и линии аксессуаров. Это впервые со времен Кристиана Диора, когда Модный дом Dior имеет единого креативного директора для всех направлений. Поэтому каждый раз, когда Андерсон презентует линейку на новый сезон, мир моды особенно заинтересованно следит за его решениями и видением, а среди гостей показов можно заметить самых известных селебрити.

Миа Гот на показе Dior в Париже / © Associated Press

Миа же неоднократно была замечена в образах от Андерсона, поэтому неудивительно, что пришла поддержать дизайнера и на этот раз. Актриса надела креативный жакет с объемным дизайном в виде атласных лент и длинную юбку из тонкого светлого денима. Образ Гот дополнила сумкой с бантиком, которая стала одним из самых популярных аксессуаров созданным новоназначенным дизайнером для Модного дома.

Также напоминаем, что именно Андерсон создал изысканное черное платье Мии для красной дорожки Венецианского кинофестиваля. Драпировки на наряде были элегантными и как будто окутывали бедра актрисы и превращались в бант на пояснице. Платье вошло в наш список самых красивых образов звезд 2025 года.