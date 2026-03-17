Актриса Миа Гот удивила неожиданной деталью на своем вечернем платье Dior

Миа Гот / © Associated Press

Звезда фильма «Франкенштайн» Миа Гот появилась в этом году среди гостей церемонии «Оскар», поскольку картина была номинирована в девяти категориях и в трех из них победила. Для красной дорожки 32-летняя знаменитость выбрала довольно сдержанное платье от Dior, которое для нее создали на заказ.

В наряде были тонкие бретельки, легкий и удобный фасон, а также очень много декоративных деталей, в частности стразов, рюшей и цветочных аппликаций. Платье было довольно выразительным, поэтому актриса образ не перегружала, а дополнила только парой сережек и сатиновыми босоножками.

Также Гот пришла на Vanity Fair Oscar Party — знаменитую ежегодную вечеринку, которая проводится после церемонии награждения. Для этого мероприятия актриса переоделась и это ее платье Dior было значительно интереснее.

Дело в том, что спереди наряд Мии казался классическим маленьким черным платьем, но на самом деле оно было очень креативным и сзади было не только короче, но и пышным, и с большим количеством слоев.

Также актриса изменила прическу и собрала волосы. Лук дополнили украшения от Messika и сатиновые босоножки черного цвета.

Однако такой модный трюк — это не изобретение Dior, ведь в прошлом году в платье с секретом на Vanity Fair Oscar Party пришла с Ким Кардашьян.