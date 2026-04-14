Актриса Моника Барбаро в изысканном платье-комбинации сияла на церемонии в Лондоне
Номинантка на «Оскар» выбрала простой дизайн для своего появления на публике, но это было без сомнений правильное решение.
Моника Барбаро позировала фотографам по прибытии на церемонию вручения премии Olivier Awards в Лондоне. Актриса выглядела непревзойденно в лаконичном платье-комбинации от Roberto Cavalli.
Наряд Моники был из коллекции Pre-Fall 2026 и имел оригинальный дизайн, ведь несмотря на свою простоту, платье было очень интересным: его верх пошит из шелка кремового оттенка, а юбка — из черного. Главной изюминкой стали ромбовидный дизайн и драпировка на лифе.
Моника дополнила этот изысканный вечерний образ украшениями Cartier и лаконичной укладкой.
Также церемонию в Лондоне посетила актриса Кейт Бланшетт, которая привлекла внимание на красной дорожке лишь одной деталью платья.