Актриса Моника Барбаро в изысканном платье-комбинации сияла на церемонии в Лондоне

Номинантка на «Оскар» выбрала простой дизайн для своего появления на публике, но это было без сомнений правильное решение.

Юлия Каранковская
Моника Барбаро

Моника Барбаро / © Associated Press

Моника Барбаро позировала фотографам по прибытии на церемонию вручения премии Olivier Awards в Лондоне. Актриса выглядела непревзойденно в лаконичном платье-комбинации от Roberto Cavalli.

Моника Барбаро / © Associated Press

Моника Барбаро / © Associated Press

Наряд Моники был из коллекции Pre-Fall 2026 и имел оригинальный дизайн, ведь несмотря на свою простоту, платье было очень интересным: его верх пошит из шелка кремового оттенка, а юбка — из черного. Главной изюминкой стали ромбовидный дизайн и драпировка на лифе.

Моника Барбаро / © Associated Press

Моника Барбаро / © Associated Press

Моника дополнила этот изысканный вечерний образ украшениями Cartier и лаконичной укладкой.

Моника Барбаро / © Associated Press

Моника Барбаро / © Associated Press

Также церемонию в Лондоне посетила актриса Кейт Бланшетт, которая привлекла внимание на красной дорожке лишь одной деталью платья.

