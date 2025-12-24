Актриса надела свое детское платье, которое носила в фильме "Как Гринч украл Рождество" 25 лет тому назад

Фильм "Как Гринч украл Рождество"

32-летняя актриса и певица Тейлор Момсен решила немного поностальгировать, ведь достала свой костюм из культового фильма «Как Гринч украл Рождество». В рождественской экранизации она играла девочку по имени Синди Лу, когда ей было всего 7 лет.

Тейлор Момсен и Джим Керри / © Getty Images

Тейлор Момсен

Маленькое и яркое платье было с пышной юбкой, декором и рукавами-фонариками. Тейлор решила надеть наряд для тематической фотосессии спустя 25 лет после выхода фильма. Также образ она дополнила красной накидкой.

Тейлор Момсен примеряет свое платье из фильма

Как Тейлор надевала наряд показала в Instagram. Конечно же, платье на нее уже не налезло, но знаменитость все равно его как-то надела, хоть и не застегнула на спине, и добавила белую фатиновую юбку.

Ранее в этом году Момсен переосмыслила саундтрек к фильму, выпустив собственную версию песни Where Are You Christmas? в своем мини-альбоме Taylor Momsen’s Pretty Reckless Christmas, который вышел 31 октября. Эту классическую праздничную балладу, написанную в соавторстве с Мэрайей Кэри, Момсен впервые исполнила, когда сыграла Синди.

Также недавно звезды фильма «Как Гринч украл Рождество» воссоединились на красной дорожке. Джим Керри и Тейлор Момсе посетили вместе мероприятие в Зале славы рок-н-ролла, где состоялась звездная церемония.