Актриса надела свое детское платье, которое носила в фильме "Как Гринч украл Рождество" 25 лет тому назад
Она снялась в рождественской классической комедии вместе с Джимом Керри, когда ей было 7 лет.
32-летняя актриса и певица Тейлор Момсен решила немного поностальгировать, ведь достала свой костюм из культового фильма «Как Гринч украл Рождество». В рождественской экранизации она играла девочку по имени Синди Лу, когда ей было всего 7 лет.
Маленькое и яркое платье было с пышной юбкой, декором и рукавами-фонариками. Тейлор решила надеть наряд для тематической фотосессии спустя 25 лет после выхода фильма. Также образ она дополнила красной накидкой.
Как Тейлор надевала наряд показала в Instagram. Конечно же, платье на нее уже не налезло, но знаменитость все равно его как-то надела, хоть и не застегнула на спине, и добавила белую фатиновую юбку.
Ранее в этом году Момсен переосмыслила саундтрек к фильму, выпустив собственную версию песни Where Are You Christmas? в своем мини-альбоме Taylor Momsen’s Pretty Reckless Christmas, который вышел 31 октября. Эту классическую праздничную балладу, написанную в соавторстве с Мэрайей Кэри, Момсен впервые исполнила, когда сыграла Синди.
Также недавно звезды фильма «Как Гринч украл Рождество» воссоединились на красной дорожке. Джим Керри и Тейлор Момсе посетили вместе мероприятие в Зале славы рок-н-ролла, где состоялась звездная церемония.