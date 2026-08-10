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- Шоу-бизнес
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Актриса приобрела шляпу покойной Дайан Китон — на ней была особая надпись
Голливудская звезда поделилась фотографиями, на которых она носит культовые аксессуары покойной актрисы.
Спустя почти год после смерти актрисы Дайан Китон её коллега по фильму «Отец невесты» Кимберли Уильямс-Пейсли приобрела на аукционе культовые шляпу и перчатки Китон, для которой головные уборы на протяжении многих лет были центральным акцентом образа.
«Недавно я купила эту шляпу и перчатки на аукционе Дайан Китон. Я так счастлива, что теперь у меня есть частичка её культового стиля рядом со мной», — написала 54-летняя Уильямс-Пейсли в Instagram.
Когда она вместе с друзьями распаковывала вещи и собиралась их сфотографировать, произошло нечто неожиданное.
«Пока мы с друзьями осторожно распаковывали эти вещи и готовились к съемке, прекрасный огромный белоголовый орлан сел на соседнее дерево, на мгновение задержался, а затем улетел», — написала она. «ЭТО ТАКОЕ РЕДКОЕ ЯВЛЕНИЕ!! Однозначно казалось, что энергия Дайан была рядом с нами!»
Уильямс-Пейсли также обратила внимание на надпись, которую Китон нанесла на шляпу.
«На шляпе написано: „БОЛЬШЕ НИКАКОЙ ВОЙНЫ“, а ещё она добавила изображение черепа и скрещённых костей. Поэтому я передаю её послание дальше», — написала актриса.
На фотографиях Уильямс-Пейсли позирует у озера в чёрном костюме, белой рубашке и галстуке. Конечно же, она надела перчатки Китон и свою чёрную шляпу.
Актрисы вместе снялись в двух частях фильмов 1991 и 1995 годов «Отец невесты» и «Отец невесты 2», где Уильямс-Пейсли сыграла Энни Бэнкс — дочь Нины Бэнкс в исполнении Китон и Джорджа Бэнкса, которого сыграл Стив Мартин. Впоследствии их отношения переросли в тесную дружбу.
Китон с тех пор тоже появлялась в этой шляпе на публике, в частности, надевала её 26 апреля 2012 года на интервью.