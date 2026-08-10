Кимберли Уильямс-Пейсли / фото: instagram.com/kimberlywilliamspaisley

Реклама

Спустя почти год после смерти актрисы Дайан Китон её коллега по фильму «Отец невесты» Кимберли Уильямс-Пейсли приобрела на аукционе культовые шляпу и перчатки Китон, для которой головные уборы на протяжении многих лет были центральным акцентом образа.

«Недавно я купила эту шляпу и перчатки на аукционе Дайан Китон. Я так счастлива, что теперь у меня есть частичка её культового стиля рядом со мной», — написала 54-летняя Уильямс-Пейсли в Instagram.

Реклама

Кимберли Уильямс-Пейсли / фото: instagram.com/kimberlywilliamspaisley

Когда она вместе с друзьями распаковывала вещи и собиралась их сфотографировать, произошло нечто неожиданное.

Реклама

«Пока мы с друзьями осторожно распаковывали эти вещи и готовились к съемке, прекрасный огромный белоголовый орлан сел на соседнее дерево, на мгновение задержался, а затем улетел», — написала она. «ЭТО ТАКОЕ РЕДКОЕ ЯВЛЕНИЕ!! Однозначно казалось, что энергия Дайан была рядом с нами!»

Кимберли Уильямс-Пейсли / фото: instagram.com/kimberlywilliamspaisley

Уильямс-Пейсли также обратила внимание на надпись, которую Китон нанесла на шляпу.

«На шляпе написано: „БОЛЬШЕ НИКАКОЙ ВОЙНЫ“, а ещё она добавила изображение черепа и скрещённых костей. Поэтому я передаю её послание дальше», — написала актриса.

Кимберли Уильямс-Пейсли / фото: instagram.com/kimberlywilliamspaisley

На фотографиях Уильямс-Пейсли позирует у озера в чёрном костюме, белой рубашке и галстуке. Конечно же, она надела перчатки Китон и свою чёрную шляпу.

Реклама

Кимберли Уильямс-Пейсли / фото: instagram.com/kimberlywilliamspaisley

Актрисы вместе снялись в двух частях фильмов 1991 и 1995 годов «Отец невесты» и «Отец невесты 2», где Уильямс-Пейсли сыграла Энни Бэнкс — дочь Нины Бэнкс в исполнении Китон и Джорджа Бэнкса, которого сыграл Стив Мартин. Впоследствии их отношения переросли в тесную дружбу.

Кимберли Уильямс-Пейсли / фото: instagram.com/kimberlywilliamspaisley

Китон с тех пор тоже появлялась в этой шляпе на публике, в частности, надевала её 26 апреля 2012 года на интервью.

Дайан Китон / © Getty Images

Новости партнеров