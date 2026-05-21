Актриса Ребел Уилсон поделилась милыми фото с новорожденной дочерью

Ребел Уилсон / © Associated Press

46-летняя актриса и продюсер Ребел Уилсон и ее жена — дизайнер Рамона Агрума — недавно стали мамами во второй раз. У них родилась дочь, которую назвали Роуз Эстель.

В своем Instagram актриса показала два новых снимках с новорожденной девочкой. Ребел в яркой красной футболке держит на руках Роуз, одетую в белый комбинезон с принтом. Фото Уилсон никак не подписала.

Ребел Уилсон с дочерью Роуз / © Instagram Ребел Уилсон

Отметим, поженились Ребел и Рамона в Италии 28 сентября 2024-го — они обменялись брачными обетами на острове Сардиния. К слову, актриса раскрыла роман с дизайнером в июне 2022 года, когда публично осуществила каминг-аут. Уже в начале ноября того же года у пары родилась дочь с помощью суррогатной матери. Семья живет в Лос-Анджелесе и ведет активный и светский образ жизни — часто вместе выходят на красные дорожки мероприятий.

Ребел Уилсон с женой / © Associated Press

