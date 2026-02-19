ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
367
Время на прочтение
1 мин

Актриса Ребел Уильсон показала новое фото своей беременной жены

Скоро в звездной семье появится второй ребенок.

Автор публикации
Юлия Кудринская
Ребел Уильсон с женой

Ребел Уильсон с женой / © Instagram Ребел Уилсон

45-летняя актриса и продюсер Ребел Уилсон поделилась в своем Instagram снимком, на котором позировала ее жена — дизайнер Рамона Агрума, которая сейчас беременна. Она была запечатлена на пляже.

Рамона Агрума / © Instagram Ребел Уилсон

Рамона Агрума / © Instagram Ребел Уилсон

Женщина позировала в полосатой футболке и подкатанных джинсах. Ее беременный живот уже заметно увеличился. «Мне так повезло, что в моей жизни столько любви и прекрасных событий благодаря этой красавице. С Днем святого Валентина! (и всем одиноким людям: я вас понимаю, я сама была такой большую часть своей жизни — живите своей лучшей, подлинной жизнью, и вы будете сиять, а тот, кто вам нужен, увидит ваш свет!)» — написала Ребел под снимком.

Отметим, поженились Ребел и Рамона в Италии 28 сентября 2024-го — они обменялись брачными обетами на острове Сардиния. К слову, актриса раскрыла роман с дизайнером в июне 2022 года, когда публично осуществила каминг-аут. Уже в начале ноября того же года у пары родилась дочь с помощью суррогатной матери. Семья живет в Лос-Анджелесе и ведет активный и светский образ жизни — часто вместе выходят на красные дорожки мероприятий.

Ребел Уилсон и Рамона Агрума / © Instagram Ребел Уилсон

Ребел Уилсон и Рамона Агрума / © Instagram Ребел Уилсон

О беременности Рамоны пара объявила в начале декабря.

Ранее, напомним, Ребел Уилсон в лубутенах и бархатном платье с контрастными акцентами появилась на премьере фильма.

Красивые выходы Ребел Уилсон (9 фото)

Ребел Уилсон / © Associated Press

Ребел Уилсон / © Associated Press

Ребел Уилсон / © Associated Press

Ребел Уилсон / © Associated Press

Ребел Уилсон / © Associated Press

Ребел Уилсон / © Associated Press

Ребел Уилсон / © Associated Press

Ребел Уилсон / © Associated Press

Ребел Уилсон / © Associated Press

Ребел Уилсон / © Associated Press

Ребел Уилсон / © Instagram Ребел Уилсон

Ребел Уилсон / © Instagram Ребел Уилсон

Ребел Уилсон / © Associated Press

Ребел Уилсон / © Associated Press

Ребел Уилсон / © Getty Images

Ребел Уилсон / © Getty Images

Ребел Уилсон / © Associated Press

Ребел Уилсон / © Associated Press

Дата публикации
Количество просмотров
367
Следующая публикация

