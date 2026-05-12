Актриса Ребел Уилсон позировала с женой и их новорожденной дочерью

Ребел Уилсон / © Associated Press

46-летняя актриса и продюсер Ребел Уилсон и ее жена — дизайнер Рамона Агрума — недавно стали мамами во второй раз. У них родилась дочь, которую назвали Роуз Эстель.

В своем Instagram Рамона опубликовала серию фото с женой и дочерьми в честь Дня матери. На одном из снимков она с Ребел позировала в родильной палате с новорожденной дочерью на руках.

А на одном из фото их старшая дочь — 3,5-летняя Ройс — запечатлена вместе со своей младшей сестрой. Фото получилось очень милым.

На других архивных снимках Ребел и Рамона сняты во время разных семейных праздников и мероприятий.

«С Днем матери! Быть матерью наших двух дочерей, Ройс и Роуз, и воспитывать их вместе с тобой, Ребел, — это самая большая радость и благословение в моей жизни. Я люблю вас, мои девочки», — написала Рамона под снимками.

Отметим, поженились Ребел и Рамона в Италии 28 сентября 2024-го — они обменялись брачными обетами на острове Сардиния. К слову, актриса раскрыла роман с дизайнером в июне 2022 года, когда публично осуществила каминг-аут. Уже в начале ноября того же года у пары родилась дочь с помощью суррогатной матери. Семья живет в Лос-Анджелесе и ведет активный и светский образ жизни — часто вместе выходят на красные дорожки мероприятий.

