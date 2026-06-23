Актриса Ребел Уилсон с женой и детьми отдыхает в Турции

Ребел Уилсон и Рамона Агрума / © Instagram Ребел Уилсон

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46-летняя актриса и продюсер Ребел Уилсон и ее жена — 42-летняя дизайнер Рамона Агрума – улетели на отдых в Турцию. Как он проходит, они показали в своих Instagram.

На фото Ребел позировала в розовом платье с вышивкой, которое она дополнила сумкой в тон, а Рамона — в полосатом костюме и с розовой сумкой в руках.

Ребел Уилсон и Рамона Агрума / © Instagram Ребел Уилсон

Ребел Уилсон / © Instagram Ребел Уилсон

Рамона Агрума / © Instagram Ребел Уилсон

Компанию на отдыхе женщинам составляют их дочери — 3,5-летняя Ройс и Роуз Эстель, которая родилась в начале мая этого года.

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Дочь Ребел Уилсон и Рамоны Агрумы / © Instagram Ребел Уилсон

«Моя шестинедельная дочка только что улыбнулась мне, и это растопило мое сердце… а через 30 минут я увидела, как она так же улыбнулась электрической зарядке» — пошутила под одной из фотографий Ребел.

Ребел Уилсон с новорожденной дочерью / © Instagram Ребел Уилсон

Рамона Агрума / © Instagram Ребел Уилсон

Рамона Агрума / © Instagram Ребел Уилсон

Отметим, поженились Ребел и Рамона в Италии 28 сентября 2024-го — они обменялись брачными обетами на острове Сардиния. К слову, актриса раскрыла роман с дизайнером в июне 2022 года, когда публично осуществила каминг-аут. Уже в начале ноября того же года у пары родилась дочь с помощью суррогатной матери. Семья живет в Лос-Анджелесе и ведет активный и светский образ жизни — часто вместе выходят на красные дорожки мероприятий.

Ранее, напомним, Ребел Уилсон примерила образ спасателя Малибу в честь своего 46-летия.

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