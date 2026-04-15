Актриса Ребел Уилсон со своей беременной женой и их общей дочерью посетила Диснейленд
Звезда показала, как провела время со своей семьей.
46-летняя актриса и продюсер Ребел Уилсон отправилась в популярный парк развлечений Диснейленд в компании своей беременной жены — дизайнера Рамоны Агрумы — и их общей дочери. Как прошел их семейный отдых, звезда показала в своем Instagram.
Женщины, одетые в футболки и джинсы, в компании 3,5-летней Ройс позировали на фоне сказочного замка — главного символа Диснейленда.
Судя по фото, семья отлично провела время — они катались на аттракционах и фотографировались с ростовыми куклами в виде популярных мультгероев.
Отметим, поженились Ребел и Рамона в Италии 28 сентября 2024-го — они обменялись брачными обетами на острове Сардиния. К слову, актриса раскрыла роман с дизайнером в июне 2022 года, когда публично осуществила каминг-аут. Уже в начале ноября того же года у пары родилась дочь с помощью суррогатной матери. Семья живет в Лос-Анджелесе и ведет активный и светский образ жизни — часто вместе выходят на красные дорожки мероприятий.
Ранее, напомним, Ребел Уилсон примерила образ спасателя Малибу в честь своего 46-летия.