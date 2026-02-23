ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
105
1 мин

Актриса Роуз Бирн сияла на церемонии в Лондоне в нежном платье цвета шампанского и со стразами

Королевский фестивальный зал в Лондоне превратился в настоящий эпицентр гламура, а все благодаря церемонии вручения кинопремии BAFTA 2026.

Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Роуз Бирн

Роуз Бирн / © Associated Press

Звезда фильма «Я не железная» Роуз Бирн в этом году получила ряд номинаций на различных церемониях, в том числе на премию BAFTA, которая состоялась 22 февраля. Победу она не получила, однако привлекла внимание своим нежным платьем оттенка шампанского.

Длинный вечерний наряд Роуз был от Модного дома Miu Miu и создан на заказ. Платье имело тонкую гламурную бретельку-халтер украшенную камнями, а сам наряд выполнен из плиссированной тонкой ткани и украшен стразами.

Роуз Бирн / © Associated Press

Роуз Бирн / © Associated Press

Волосы актриса собрала в прическу-пучок, а также добавила к этому луку сияния с помощью бриллиантов — крупных сережек в виде перьев.

Образ Роуз кардинально отличался от того, что она демонстрировала на красной дорожке «Золотого глобуса», ведь тогда вышла на публику в зеленом платье Chanel, которое имитировало наряд Киры Найтли из фильма 2007 года «Искупление».

