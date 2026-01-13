- Дата публикации
Актриса Роуз Бирн скопировала образ Киры Найтли из фильма "Искупление" для появления на "Золотом глобусе"
Звезда и Модный дом продемонстрировали на красной дорожке образ вдохновленный одним из самых известных фильмов двухтысячных.
В этом году актриса Роуз Бирн стала лауреатом «Золотого глобуса». Желанную статуэтку она получила в категории «Лучшая женская роль в фильме-мюзикле или комедии» за фильм «Я не железная» во время 83-й церемонии вручения премии, которая состоялась в воскресенье, 11 января 2026 года.
Для мероприятия актриса выбрала образ от Chanel — изысканное длинное платье насыщенного зеленого цвета, которое было пошито из нежного шелкового атласа, имело длинный шлейф и V-образное декольте.
Также платье Роуз было украшено бисером на декольте и бретельках, а на талии его дополнял пояс со складками.
Волосы актриса уложила в элегантную прическу, надела бриллиантовые украшения, а еще одним ярким акцентом образа стала помада кораллового цвета на губах.
Этот образ Роуз был очень похож на наряд Киры Найтли в фильме 2007 года «Искупление». В одной из сцен культовой картины героиня Найтли — Сесилия — носит платье на тонких бретельках, которое создала дизайнер и художник по костюмам Жаклин Дюрран.
Наряд в фильме был выбран не случайно — он должен был передавать множество символов. Это платье является одним из самых известных в истории кинематографа и им креативный директор Chanel Матье Блази, вероятно, решил отдать дань уважения киноискусству на церемонии, где чествовали вклад талантливых людей в его развитие и продвижение.
Напомним, что «Искупление» (Atonement, 2007) — это тяжелая романтическая драма с элементами военного фильма, снятая по одноименному роману Иена Макьюэна. Кроме Найтли в фильме также снялись Джеймс Мак-Эвой, Сирша Ронан, Джуно Темпл и Бенедикт Камбербэтч.