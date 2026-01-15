Актриса сериала "Бриджертоны" пришла на премьеру в Париже в костюме с цветами, и это было стильно

Клаудия Джесси / © Associated Press

Реклама

36-летняя актриса Клаудия Джесси, которая в сериале Netflix «Бриджертоны» исполнила роль Элоизы Бриджертон, появилась на премьере четвертого сезона. Шоу презентовали в Париже, а на красную дорожку актриса вышла в образе от британского бренда Stella McCartney из круизной коллекции 2025 года.

Клаудия надела черный оверсайз костюм с жакетом и брюками, которые украшала вышивка в виде различных полевых цветов. Лаконичный лук актриса дополнила прической с «мокрым» эффектом и украшениями с камнями.

Клаудия Джесси / © Associated Press

Точно такой же костюм, но белого цвета, носила актриса Блейк Лайвли. В таком образе от Stella McCartney она посетила премьеру в Лондоне в 2024 году.

Реклама

Блейк Лайвли / © Associated Press

Напомним, что четвертый сезон «Бриджертонов» будет рассказывать историю любви Бенедикта Бриджертона, который встретит таинственную леди в серебряном платье на бале-маскараде и влюбится в нее. А вот истории любви Элоизы Бриджертон будет посвящен пятый сезон.