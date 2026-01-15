ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
178
Время на прочтение
1 мин

Актриса сериала "Бриджертоны" пришла на премьеру в Париже в костюме с цветами, и это было стильно

Такой костюм уже носила другая известная актриса.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Клаудия Джесси

Клаудия Джесси / © Associated Press

36-летняя актриса Клаудия Джесси, которая в сериале Netflix «Бриджертоны» исполнила роль Элоизы Бриджертон, появилась на премьере четвертого сезона. Шоу презентовали в Париже, а на красную дорожку актриса вышла в образе от британского бренда Stella McCartney из круизной коллекции 2025 года.

Клаудия надела черный оверсайз костюм с жакетом и брюками, которые украшала вышивка в виде различных полевых цветов. Лаконичный лук актриса дополнила прической с «мокрым» эффектом и украшениями с камнями.

Клаудия Джесси / © Associated Press

Клаудия Джесси / © Associated Press

Точно такой же костюм, но белого цвета, носила актриса Блейк Лайвли. В таком образе от Stella McCartney она посетила премьеру в Лондоне в 2024 году.

Блейк Лайвли / © Associated Press

Блейк Лайвли / © Associated Press

Напомним, что четвертый сезон «Бриджертонов» будет рассказывать историю любви Бенедикта Бриджертона, который встретит таинственную леди в серебряном платье на бале-маскараде и влюбится в нее. А вот истории любви Элоизы Бриджертон будет посвящен пятый сезон.

Дата публикации
Количество просмотров
178
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie