Актриса сериала "Бриджертоны" пришла на премьеру в Париже в костюме с цветами, и это было стильно
Такой костюм уже носила другая известная актриса.
36-летняя актриса Клаудия Джесси, которая в сериале Netflix «Бриджертоны» исполнила роль Элоизы Бриджертон, появилась на премьере четвертого сезона. Шоу презентовали в Париже, а на красную дорожку актриса вышла в образе от британского бренда Stella McCartney из круизной коллекции 2025 года.
Клаудия надела черный оверсайз костюм с жакетом и брюками, которые украшала вышивка в виде различных полевых цветов. Лаконичный лук актриса дополнила прической с «мокрым» эффектом и украшениями с камнями.
Точно такой же костюм, но белого цвета, носила актриса Блейк Лайвли. В таком образе от Stella McCartney она посетила премьеру в Лондоне в 2024 году.
Напомним, что четвертый сезон «Бриджертонов» будет рассказывать историю любви Бенедикта Бриджертона, который встретит таинственную леди в серебряном платье на бале-маскараде и влюбится в нее. А вот истории любви Элоизы Бриджертон будет посвящен пятый сезон.