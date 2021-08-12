Актриса, сыгравшая принцессу Диану, заявила, что она "квир"

Еще в июле 2021 года звезда четвертого сезона сериала "Корона", сыгравшая принцессу Диану, призналась, что находится в поиске гендерной идентичности.

Тогда 25-летняя Эмма Коррин сообщила, что приобрела первый настоящий биндер и опубликовала снимки авторства Дэвида-Саймона Дайяна, где запечатлена в обнаженном виде, а ее грудь перемотана бинтами.

"За некоторое время до покупки своего первого настоящего биндера, я использовала боксерские бинты. Это очень интимно, очень ново, очень круто", - написала тогда Коррин в подписи.

И вот в интервью для ITV News Granada Reports Эмма Коррин впервые назвала себя "квир" (человек, который является существом без определенного пола), - пишет Daily Mail.

Звезда, которая стала очень известно после роли принцессы Дианы в сериале "Корона", рассказала, что чувствовала себя неуверенной, делясь новостями в социальных сетях о своем гендерном статусе.

В интервью Эмма говорит: "Мой путь был долгим, и мне еще предстоит пройти его. Я думаю, мы так привыкли к самоопределению. Именно так общество работает в этих двойных стандартах, и мне потребовалось много времени, чтобы осознать, что я существую где-то посередине, и я все еще не уверенна, где именно. Я знаю, что люди в социальных сетях и по всему миру, которые говорили об этом, помогли мне в моем путешествии. Когда я начала писать об этом, это было очень страшно и показательно, и я не была уверена, что это правильно, но чувство, которое я получила от других людей в квир-сообществе, было чудесным", - заявила Коррин.

Эмма Коррин / Getty Images

В июне Эмма надела радужный джемпер во время прогулки по Лондону. А несколькими месяцами ранее, еще в апреле, актриса объявила, что она "квир". Эмма также изменила свои местоимения на она/они в своей биографии в Instagram в начале этого года, но позже удалила это.

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