Актриса Тесса Томпсон в трендовой шубе сходила в ресторан, но внимание привлекла новой прической

Тесса Томпсон

Звезда популярного сериала-триллера Netflix «Его и ее» — актриса Тесса Томпсон — попала в объективы папарацци. Звезду сфотографировали, когда она выходила из ресторана Ami Paris Chez Balthazar в Нью-Йорке.

Тесса привлекла внимание, поскольку надела трендовую объемную шубу нестандартного оттенка. Актриса спустила ее с плеч и это было легко, расслабленно и непринужденно. Также Томпсон надела для непринужденного вечернего выхода легкий трикотажный свитер и юбку с широким поясом. Интересности этому образу добавляли аксессуары — сапоги, которые сочетали в себе два вида кожи и зеленая сумка.

Тесса Томпсон

Прическу Тесса изменила — актриса заплела волосы в афрокосички и распустила. Однако с этой прической она замечена не впервые. Также Томпсон продемонстрировала такой стиль укладки на церемонии вручения премии Film Independent Spirit Awards в Лос-Анджелесе. Тогда актриса выбрала для появления платье от нью-йоркского бренда Collina Strada, известного своим экспериментальным подходом к моде и устойчивому развитию.

Томпсон надела прозрачное длинное платье с крупным цветочным принтом и оригинальной драпировкой на плечах. Прозрачность ткани и драматический дизайн были идеальным сочетанием для красной дорожки и Томпсон стала лучше всего одетой звездой вечера.