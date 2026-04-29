Актриса Теяна Тейлор в нежном шелковом платье от Valentino сияла на особенном событии
Она в очередной раз показала, почему многие считают ее одной из самых стильных современных актрис Голливуда.
Звезда оскароносного фильма «Одна битва за другой» Теяна Тейлор никогда не была той, кто выбирает простые образы для красной дорожки, но ее последний выход стал чем-то совершенно новым — актриса выбрала не эпатаж, а утонченный стиль.
Теяна посетила презентацию книги креативного директора Модного дома Valentino Алессандро Микеле Specula Mundi, которая посвящена новой кутюрной коллекции бренда, а собраны в ней фотографии британского фотографа Марка Бортвика.
На мероприятии американская актриса появилась в длинном платье из черного шелка, которое элегантно подчеркивало ее фигуру и создавало сказочный образ. У наряда был шлейф, драпировка и потрясающая вышивка на животе серебристым бисером и стеклярусом. Также Теяна надела парик с длинными вьющимися волосами и такой стиль ей очень идет.
Напомним, что на «Оскар» в этом году Теяна Тейлор пришла в платье с перьями и бисером от Chanel и стала самой стильной актрисой красной дорожки.