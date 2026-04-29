ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
Актриса Теяна Тейлор в нежном шелковом платье от Valentino сияла на особенном событии

Она в очередной раз показала, почему многие считают ее одной из самых стильных современных актрис Голливуда.

Юлия Каранковская
Теяна Тейлор

Теяна Тейлор / © Getty Images

Звезда оскароносного фильма «Одна битва за другой» Теяна Тейлор никогда не была той, кто выбирает простые образы для красной дорожки, но ее последний выход стал чем-то совершенно новым — актриса выбрала не эпатаж, а утонченный стиль.

Теяна посетила презентацию книги креативного директора Модного дома Valentino Алессандро Микеле Specula Mundi, которая посвящена новой кутюрной коллекции бренда, а собраны в ней фотографии британского фотографа Марка Бортвика.

Теяна Тейлор / © Getty Images

Теяна Тейлор / © Getty Images

На мероприятии американская актриса появилась в длинном платье из черного шелка, которое элегантно подчеркивало ее фигуру и создавало сказочный образ. У наряда был шлейф, драпировка и потрясающая вышивка на животе серебристым бисером и стеклярусом. Также Теяна надела парик с длинными вьющимися волосами и такой стиль ей очень идет.

Напомним, что на «Оскар» в этом году Теяна Тейлор пришла в платье с перьями и бисером от Chanel и стала самой стильной актрисой красной дорожки.

Теяна Тейлор / © Associated Press

Теяна Тейлор / © Associated Press

Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
137
