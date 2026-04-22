Актриса Тори Спеллинг впервые после ДТП пришла на светское мероприятие

Тори Спеллинг / © Associated Press

52-летняя Тори Спеллинг, звезда сериала 90-х «Беверли-Хиллз, 90210», появилась на премьере фильма «Майкл» в Лос-Анджелесе — биографической музыкальной драмы основанной на жизни певца Майкла Джексона.

Она надела длинное и гламурное платье с рукавами и выразительными подплечниками, которое было полностью расшито золотистыми пайетками. Это был наряд от бренда Meraki и он действительно красиво подчеркивал фигуру знаменитости.

Тори Спеллинг / © Associated Press

Образ Тори дополнила гламурными большими серьгами, золотыми каблуками, макияжем и длинным красным маникюром. Волосы она просто распустила и уложила в лаконичную прямую прическу. Стрижку боб женщина носит недавно, а как происходила ее трансформация, она показала на своей странице в соцсети.

Тори Спеллинг / © Associated Press

Это было первое появление актрисы на подобном светском мероприятии после события, произошедшего в прошлом месяце, когда она вместе с семью детьми попала в ДТП. Издание TMZ сообщило, что в транспортное средство, которым управляла Тори врезался другой автомобиль.