Актрису нашумевшего сериала "Анна Болейн" обокрали в Каннах

Среди украденных украшений была бесценная для Джоди драгоценность.

34-летняя британская актриса Джоди Тернер-Смит стала жертвой грабителей в Каннах. В пятницу неизвестные вломились в ее номер в отеле Marriott и украли драгоценности, среди которых было и обручальное кольцо ее матери.

Когда инцидент случился, знаменитость была на завтраке. Как сообщает издание Entertainment Weekly, драгоценностей у Джоди похитили на более чем 10 тысяч евро.

В воскресенье Тернер-Смит написала об инциденте в Twitter.

"Не думала, что буду проводить 2,5 часа в полицейском участке в свой последний день в Каннах, но вот и мы…"

didn’t think i would be spending 2.5 hours in the police station on my final day in cannes, but here we are… — Jodie (@MissJodie) July 11, 2021

После инцидента актрису и ее годовалую дочь немедленно переселили из Marriott в отель Majestic и предоставили службу безопасности, которая, по словам издания Variety, сопровождает теперь ее повсюду. Также в издании отметили, что дверь ее номера не была взломана, а ее открыли с помощью карты-ключа. В настоящее время ведется расследование.

Предполагается, что в номер актрисы ворвались, потому что она появилась на красной дорожке в четверг в роскошных ювелирных изделиях от Gucci. Но, похоже, грабители не знали, что подобные украшения после завершения мероприятия сразу же возвращаются бренду, и решили их поискать в ее номере. Поскольку драгоценностей там не было, грабители вынесли личные ювелирные изделия звезды.

Джоди Тернер-Смит / Associated Press

Джоди Тернер-Смит / Associated Press

Но, несмотря на неприятный инцидент, в воскресенье звезда опять появилась на мероприятии. Она посетила церемонию вручения награды Kering Women In Motion Awards, которая проводилась в рамках 74-го международного кинофестиваля. Перед фотографами актриса позировала опять в наряде Gucci и украшениях с изумрудами.

Джоди Тернер-Смит / Associated Press

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