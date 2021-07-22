Актрисы, которые вышли на красную дорожку в Каннах с седыми волосами

Актрисы, которые вышли на красную дорожку в Каннах с седыми волосами

Не так давно седина в волосах была настоящим ужасом для женщин, но теперь это новый тренд, который с радостью демонстрируют знаменитые актрисы.

Каннский кинофестиваль отгремел, и жюри объявило победителей, но мы продолжаем подбивать итоги и рассматривать образы знаменитостей. Кто-то продемонстрировал за эти 12 дней роскошные платья, кто-то эпатировал довольно странными нарядами, но были и те селебрити, которые появились на красной дорожке с седыми волосами, сделав свой выход настоящей сенсацией и примером для многих женщин показывающим, что не нужно стесняться своей внешности.

Предлагаем поближе рассмотреть наряды и прически этих актрис на красной дорожке Каннского кинофестиваля.

Энди Макдауэлл

Энди решила выйти на красную дорожку с пышной прической с крупными локонами. Образ звезды фильма "День сурка" дополнили яркий макияж и серебристое вечернее платье от Prada.

Энди МакДауэлл в Каннах / Associated Press

Хелен Миррен

Звезда фильма "Королева" выбрала для своего появления яркое желтое платье миди от Dolce & Gabbana, которое дополнила украшениями с изумрудами и высокой элегантной прической.

Хелен Миррен / Associated Press

Хелен Миррен / Associated Press

Джоди Фостер

Актриса прибыла на кинофестиваль в красивом приталленом платье от Givenchy с декором и вырезами спереди. Свой натуральный цвет волос Джоди тоже решила не закрашивать, а просто уложила волосы в прямое каре.

Джоди Фостер в Каннах / Associated Press

Кстати, жена Джоди - Александра Хедисон - тоже за натуральную красоту и не переживает из-за седых прядей.

Джоди Фостер и Александра Хедисон / Getty Images

Шерон Стоун

Легендарная голливудская звезда просто покорила сердца всех модников своими невероятными нарядами от Dolce & Gabbana, которые сочетала с легким макияжем и короткой стрижкой. Седина актрисе, безусловно, к лицу.

Шерон Стоун / Associated Press

Шерон Стоун / Associated Press

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