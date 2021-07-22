Актрисы, которые вышли на красную дорожку в Каннах с седыми волосами

Не так давно седина в волосах была настоящим ужасом для женщин, но теперь это новый тренд, который с радостью демонстрируют знаменитые актрисы.
Каннский кинофестиваль отгремел, и жюри объявило победителей, но мы продолжаем подбивать итоги и рассматривать образы знаменитостей. Кто-то продемонстрировал за эти 12 дней роскошные платья, кто-то эпатировал довольно странными нарядами, но были и те селебрити, которые появились на красной дорожке с седыми волосами, сделав свой выход настоящей сенсацией и примером для многих женщин показывающим, что не нужно стесняться своей внешности.
Предлагаем поближе рассмотреть наряды и прически этих актрис на красной дорожке Каннского кинофестиваля.
Энди Макдауэлл
Энди решила выйти на красную дорожку с пышной прической с крупными локонами. Образ звезды фильма "День сурка" дополнили яркий макияж и серебристое вечернее платье от Prada.
Хелен Миррен
Звезда фильма "Королева" выбрала для своего появления яркое желтое платье миди от Dolce & Gabbana, которое дополнила украшениями с изумрудами и высокой элегантной прической.
Джоди Фостер
Актриса прибыла на кинофестиваль в красивом приталленом платье от Givenchy с декором и вырезами спереди. Свой натуральный цвет волос Джоди тоже решила не закрашивать, а просто уложила волосы в прямое каре.
Кстати, жена Джоди - Александра Хедисон - тоже за натуральную красоту и не переживает из-за седых прядей.
Шерон Стоун
Легендарная голливудская звезда просто покорила сердца всех модников своими невероятными нарядами от Dolce & Gabbana, которые сочетала с легким макияжем и короткой стрижкой. Седина актрисе, безусловно, к лицу.
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