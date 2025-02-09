Актрисы на премьере фильма: Дарья Трегубова в прозрачном топе, Елена Лавренюк – в цветочном платье

Знаменитости в стильных луках побывали на премьере фильма "Партенопа".
Украинские актрисы Дарья Трегубова и Елена Лавренюк посетили премьерный показ фильма культового режиссера Паоло Сорентино "Партенопа". Знаменитости продемонстрировали на ивенте стильные образы.
Дарья предстала перед фотографом в элегантном белом жакете с золотисто-белыми пуговицами, прозрачном черном топе с черной вышивкой и черных широких брюках.
Наряд Трегубова сочетала с черной обувью и красным клатчем-конвертом с плетением. У нее были распущены волосы, макияж с розовой помадой и большие серьги-кольца в ушах.
На Елене была объемная коричневая шуба, черное платье на бретельках с цветочным принтом и прозрачный топ цвета бургунди.
Аутфит Лавренюк дополнила вязаной шапкой с длинными завязками с помпонами винного оттенка, бордовыми колготами и интересной золотистой обувью. В руке звезда держала леопардовую сумку на цепочке. Она сделала прическу с локонами и нежный макияж.
О фильме:
События фильма происходят в 1950-х годах. В солнечном Неаполе красивая девушка из богатой семьи Партенопа пытается найти себя между академической карьерой, миром кино и собственными воспоминаниями о болезненном прошлом. Ее красота становится ее даром и проклятием, ведь она не чувствует себя счастливой. Поиск идентичности ведет ее к встречам с эксцентричными наставниками, знаменитостями и духовными личностями.
Лента получила название в честь одной из сирен греческого мифа – дочери бога моря и богини земли. Согласно легенде Партенопа утонула в море, когда ее песни не смогли соблазнить Одиссея, ее тело затем вынесло на берег Неаполя.
Образы Партенопы к фильму создал Модный дом Saint Laurent.
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