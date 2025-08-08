Акцент на ягодицы: супермодель Наоми Кэмпбелл потренировалась в зале

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

55-летнюю британскую модель и звезду 90-х Наоми Кэмпбелл нельзя назвать фанаткой тренажерного зала, но она понимает важность физической активности для хорошего самочувствия и подтянутой фигуры. Поэтому стала чаще ходить в спортзал и показывать фото оттуда в своем Instagram.

На фото она позировала в спортивном топе, укороченных лосинах и с перчатками на руках. Волосы во время тренировки модель не собирала, а также занималась с золотыми кулонами на шее и браслетами на руках.

Наоми Кэмпбелл / © Instagram Наоми Кэмпбелл

Наоми Кэмпбелл / © Instagram Наоми Кэмпбелл

Судя по фото и упражнениям, акцент в этой тренировке был сделан на мышцы ягодиц.

Наоми Кэмпбелл / © Instagram Наоми Кэмпбелл

Наоми раньше признавалась в интервью, что никогда не ходит в спортзал каждый день и не занимается бодибилдингом и отдает предпочтение упражнениям, направленным на тонус, а не рост мышц.

