Шоу-бизнес

Шоу-бизнес
103
2 мин

Акции итальянского модного бренда Brunello Cucinelli рухнули из-за торговли в России

Расследование выявило магазины бренда в России.

Вера Хмельницкая
Магазин Brunello Cucinelli в Москве

Магазин Brunello Cucinelli в Москве / © Getty Images

Акции итальянской компании Brunello Cucinelli, которая производит изделия из кашемира, в первую очередь свитера, пережила рекордное падение акций после того, как биржевый игрок на понижение — Morpheus Research — заявил, что итальянский бренд люксового кашемира вводит инвесторов в заблуждение относительно своего российского бизнеса и занимается «агрессивным дисконтированием», сообщает Bloomberg.

Компания Morpheus, заявила, что трехмесячное расследование показало, что Cucinelli продолжает управлять магазинами в России, несмотря на заявления компании об их закрытии. Продажа предметов роскоши в России находится под санкциями Европейского союза после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Компания также заявила, что Cucinelli делает слишком большие скидки, чтобы избавиться от излишков товара.

Сайт бренда Brunello Cucinelli на русском языке

Сайт бренда Brunello Cucinelli на русском языке

По данным Morpheus, тайные визиты в магазины в России показали, что бутики Cucinelli продают товары стоимостью в тысячи долларов с бирками, подтверждающими, что они были произведены в Италии в 2024 и 2025 годах. Продукция Cucinelli также продается в российском универмаге, а данные о торговле свидетельствуют о том, что посредники из таких стран, как Литва, Иран и Китай, экспортируют продукцию Cucinelli в Россию.

Brunello Cucinelli — бренд «тихой роскоши» с оборотом 7 миллиардов евро (8,2 миллиарда долларов США). Он был основан в 1978 году Брунелло Кучинелли, который является и нынешним председателем правления компании.

Сайт бренда Brunello Cucinelli

Сайт бренда Brunello Cucinelli

Напомним также, что бренд Brunello Cucinelli обожает любовница Путина — бывшая спортсменка Алина Кабаева и не раз появлялась в изделиях от итальянского бренда на публике.

Магазин Brunello Cucinelli в Москве, Россия. Фото за 21 марта 2022 года / © Getty Images

Магазин Brunello Cucinelli в Москве, Россия. Фото за 21 марта 2022 года / © Getty Images

