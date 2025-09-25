Магазин Brunello Cucinelli в Москве / © Getty Images

Реклама

Акции итальянской компании Brunello Cucinelli, которая производит изделия из кашемира, в первую очередь свитера, пережила рекордное падение акций после того, как биржевый игрок на понижение — Morpheus Research — заявил, что итальянский бренд люксового кашемира вводит инвесторов в заблуждение относительно своего российского бизнеса и занимается «агрессивным дисконтированием», сообщает Bloomberg.

Компания Morpheus, заявила, что трехмесячное расследование показало, что Cucinelli продолжает управлять магазинами в России, несмотря на заявления компании об их закрытии. Продажа предметов роскоши в России находится под санкциями Европейского союза после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Компания также заявила, что Cucinelli делает слишком большие скидки, чтобы избавиться от излишков товара.

Сайт бренда Brunello Cucinelli на русском языке

По данным Morpheus, тайные визиты в магазины в России показали, что бутики Cucinelli продают товары стоимостью в тысячи долларов с бирками, подтверждающими, что они были произведены в Италии в 2024 и 2025 годах. Продукция Cucinelli также продается в российском универмаге, а данные о торговле свидетельствуют о том, что посредники из таких стран, как Литва, Иран и Китай, экспортируют продукцию Cucinelli в Россию.

Реклама

Brunello Cucinelli — бренд «тихой роскоши» с оборотом 7 миллиардов евро (8,2 миллиарда долларов США). Он был основан в 1978 году Брунелло Кучинелли, который является и нынешним председателем правления компании.

Сайт бренда Brunello Cucinelli

Напомним также, что бренд Brunello Cucinelli обожает любовница Путина — бывшая спортсменка Алина Кабаева и не раз появлялась в изделиях от итальянского бренда на публике.