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- Шоу-бизнес
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Актёры сериала "Дом дракона" пришли на премьеру и покорили фанатов стильными образами
Актёрский состав представил новый сезон популярного сериала.
В Лондоне состоялась премьера третьего сезона американского фэнтезийного сериала «Дом дракона», который является приквелом к легендарному сериалу «Игра престолов». Главные актеры проекта вышли на красную дорожку, где произвели фурор стильными образами.
Эмма Д’Арси
Звезда сериала, сыгравшая роль Рейниры Таргариен, надела серый костюм в мешковатом стиле от Bottega Veneta.
Мэтт Смит
Исполнитель роли Деймона Таргариена, британец Мэтт Смит, выбрал классический костюм-тройку, который дополнил черной рубашкой и галстуком. Эффектности образу придали стильные очки.
Оливия Кук
Исполнительница роли Алисент Гайтауэр выбрала белое платье на заказ от Thom Browne.
Юэн Митчелл
Актёр сыграл в сериале Эймонда Таргариена, а для премьеры выбрал простой чёрный наряд без акцентов. Классическую белую рубашку актёр заменил чёрной.