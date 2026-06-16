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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
163
Время на прочтение
1 мин

Актёры сериала "Дом дракона" пришли на премьеру и покорили фанатов стильными образами

Актёрский состав представил новый сезон популярного сериала.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Актриса Оливия Кук

Актриса Оливия Кук / © Associated Press

В Лондоне состоялась премьера третьего сезона американского фэнтезийного сериала «Дом дракона», который является приквелом к легендарному сериалу «Игра престолов». Главные актеры проекта вышли на красную дорожку, где произвели фурор стильными образами.

Эмма Д’Арси

Звезда сериала, сыгравшая роль Рейниры Таргариен, надела серый костюм в мешковатом стиле от Bottega Veneta.

Эмма Д’Арси / © Associated Press

Эмма Д’Арси / © Associated Press

Мэтт Смит

Исполнитель роли Деймона Таргариена, британец Мэтт Смит, выбрал классический костюм-тройку, который дополнил черной рубашкой и галстуком. Эффектности образу придали стильные очки.

Мэтт Смит / © Associated Press

Мэтт Смит / © Associated Press

Оливия Кук

Исполнительница роли Алисент Гайтауэр выбрала белое платье на заказ от Thom Browne.

Оливия Кук / © Associated Press

Оливия Кук / © Associated Press

Юэн Митчелл

Актёр сыграл в сериале Эймонда Таргариена, а для премьеры выбрал простой чёрный наряд без акцентов. Классическую белую рубашку актёр заменил чёрной.

Юэн Митчелл / © Associated Press

Юэн Митчелл / © Associated Press

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
163
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