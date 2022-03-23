Алек Болдуин поддержал Украину, а подписчики выразили благодарность

Американский актер Алек Болдуин поддержал Украину во время войны.

На днях многодетный актер, имя которого незадолго до российского вторжения в Украину громко звучало из-за трагедии, произошедшей на съемочной площадке, в результате которой погибла оператор из Украины, поддержал нашу страну во время войны.

В Instagram Алек опубликовал фото, которое сделал во время ланча. Он опубликовал снимок витрины одного из заведений, где было написано латинскими буквами "Слава Украине".

Подписчики знаменитости выразили ему благодарность за поддержку и за эту публикацию в публичном аккаунте, который насчитывает 2,4 миллиона подписчиков.

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