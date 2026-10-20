Алек и Хилария Болдуин позировали со своими семью детьми

Алек и Хилария Болдуин / © Хилария Болдуин/Instagram

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Актер Алек Болдуин и его жена Хилария поделились семейными фотографиями, на которых позировали вместе со всеми семью детьми. Снимки появились в Instagram Хиларии и позволили поклонникам увидеть большую семью знаменитостей в полном составе.

На фотографиях супруги проводят время с детьми — дочерьми Кармен, Марией Люсией, Эду и сыновьями Рафаэлем, Леонардо, Ромео и Эдуардо. Семья выглядит непринуждённо и с удовольствием позирует перед камерой.

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Алек и Хилария Болдуин / © Хилария Болдуин/Instagram

Дети Алека и Хиларии Болдуин / © Хилария Болдуин/Instagram

Дети Алека и Хиларии Болдуин / © Хилария Болдуин/Instagram

Отметим, Алек и Хилария поженились в 2012 году. За время совместной жизни у них родилось семеро детей. Старшая дочь Кармен появилась на свет в 2013 году, а младшие дети родились в период с 2015-го по 2022 год.

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Помимо семерых общих детей, у Алека Болдуина есть старшая дочь Айрленд от предыдущего брака с актрисой Ким Бейсингер. Она также работает в модельной и творческой индустрии.

Ранее, напомним, Хилария Болдуин раскрыла секрет стройной фигуры после рождения семерых детей.

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