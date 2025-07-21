Александр и Екатерина Усик: история любви украинского чемпиона и его жены

Екатерина и Александр Усик, фото: instagram.com/usyk_kate1505 / © instagram.com/usyk_kate1505/

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Знакомство пары

Александр и Екатерина учились в одной школе, но в параллельных классах в Симферополе, в Крыму. Собственно, именно в школе будущий спортсмен увлекся боксом, хотя сначала занимался народными танцами, дзюдо и футболом, даже играл за юношескую команду «Таврии» на позиции левого полузащитника. В секцию бокса пришел в 15 лет, по его словам на первой тренировке он «получил по полной» и это его задело и мотивировало в два раза больше заниматься.

Александр и Екатерина Усик

Они могли бы никогда не встретиться, если бы семья Кати не переехала в Симферополь из российского Красноярска. На момент их знакомства ему было 15, а ей 14 лет и, конечно, их дружба не сразу переросла в отношения. Девушка сразу же понравилась Усику, и он стал проявлять знаки внимания к ней, но Екатерина не охотно соглашалась идти на свидание. Как-то он пригласил ее на свидание, но девушка не рассматривала его, как бойфренда, а воспринимала, как друга, тогда Усик предложил практически пари — если он выиграет очередной бой, Катя согласится на свидание. Это был чемпионат Крыма в 2003 году. Бой Александр тогда не выиграл, но предложение стать его девушкой Кате сделал, и она согласилась.

Свадьба, дети, семья

Они поженились 25 сентября 2009 года, через шесть лет отношений. На тот момент Катя уже была беременна их первенцем — дочерью Елизаветой. Это была еще одна мечта Усика, которая осуществилась, ведь когда его сверстники тусовались и веселились, все чем был увлечен он — это был бокс, а его второй мечтой было жениться на Кате и завести семью и много детей. Свадьбу сыграли в родном Крыму.

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Екатерина и Александр Усик

За 15 лет брака у пары родилось четверо детей — две дочери — Елизавета и Мария, и два сына — Кирилл и Михаил. Самой младшей полтора года, а старшей — 15 лет. Сыновья живут с родителями Кати в Испании, они профессионально занимаются дзюдо, а дочери живут в Украине.

Екатерина Усик со старшей дочерью Елизаветой

Сыновья Александра и Екатрины Усик

Екатерина Усик с младшей дочерью

Про свои отношения, которые были не без кризисов, ведь однажды пара была даже на грани развода из-за случившейся звездной болезни Усика, спортсмен говорит так:

«Я не просто подкаблучник! Я хочу заметить, что я не просто подкаблучник. Я — царь подкаблучников. Я — главный подкаблучник мира.

Для того чтобы это понимать, чтобы вас это не «гложило», чтобы не боялись, что вас кто-то осудит, нужно иметь большие яйца. Сильные, крупные яйца, работающие нормально. Надо иметь сердце, нужно иметь любовь к своей второй половинке».

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Александр и Екатерина Усик / © instagram.com/usyk_kate1505/

Что пара говорит друг о друге

Усик говорит, что жена для него — его самая главная поддержка, его все!

Екатерина Усик ездит вместе с мужем на все его поединки, все время рядом, всегда поддерживает.

Вот как она прокомментировала недавнюю победу мужа над британцем Даниэлем Дюбуа:

Екатерина Усик посетила бой мужа с

«Мой чемпион. Мой герой. Моя гордость. Я видела, как ты шел к этой победе день за днем. Сколько труда, сколько силы, сколько веры ты вложил.

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Ты — настоящий воин, ты — пример для наших детей, для Украины, для всего мира. Я благодарю Бога за тебя. Я благодарю тебя — за силу, за любовь, за то, что даже в самые тяжелые моменты остаешься светом.

Мы с тобой всегда — и в молитвах, и в сердце, и в каждом бою. Горжусь тобой безгранично. Люблю тебя безгранично. С победой, любимый», — написала Екатерина на своей странице в Instagram.

Александр и Екатерина Усик