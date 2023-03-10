Александр Пономарев и DZIDZIO проведут благотворительный ужин, а Юрий Великий выступит с сольным шоу

Уже завтра, 11 марта, в КВЦ "Парковый" состоится благотворительный ужин с Александром Пономаревым и Михаилом Хомой (DZIDZIO). Артисты порадуют зрителей своими популярными песнями.

В рамках мероприятия состоится благотворительный аукцион с уникальными лотами от звезд и художников. Ведущим вечером будет Юрий Горбунов. Сбор гостей в 17:00.

Целью благотворительного аукциона является сбор средств на дроны и пикапы для ВСУ под Бахмутом и помощь внутренним переселенцам.

А 12 марта в 18:00 в КВЦ "Парковый" с благотворительной сольной программой "Душевно, по-домашнему" выступит юморист и пародист Юрий Великий. Вырученные средства от продажи билетов пойдут на закупку дронов и пикапов для наших защитников на передовой.

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