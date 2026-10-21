Александр Скарсгард появился на мероприятии в юбке и с портретом коллеги на груди

Александр Скарсгард / © Associated Press

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50-летний Александр Скарсгард во время нового мероприятия в Лос-Анджелесепоявился в совершенно неожиданном наряде, который отличался оригинальной деталью — принтом в виде лица актрисы Оливии Колман — его коллеги по фильму «The Wicker Husband» («Плетеный муж»).

Александр Скарсгард / © Associated Press

Это был облегающий чёрный свитшот с длинными рукавами, а лицо актрисы было обрамлено рамкой, пришитой прямо на груди Скарсгарда. Образ он дополнил клетчатой юбкой от Chopova Lowena в панк-стиле — одна ее половина была черно-зеленой, а другая — розово-черной. Ткань юбки была прикреплена к черному кожаному поясу с помощью карабинов. Завершали этот необычный образ классические черные туфли и черные носки в тон.

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Александр Скарсгард / © Associated Press

Будущий фильм, снятый по мотивам рассказа Урсулы Уиллс «The Wicker Husband» («Плетеный муж»), рассказывает историю женщины, живущей в средневековой деревне. Она заказывает у местного мастера по плетению корзин — мужа. Когда появляется её идеальный плетеный муж и между ними завязывается романтическая связь, их необычный союз вызывает хаос в деревне.

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Александр Скарсгард и Оливия Колман / © Associated Press

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