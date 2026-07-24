Александра Даддарио в мини-платье и босоножках на шпильках прогулялась по Манхэттену

Александра Даддарио / © Getty Images

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Знаменитость была запечатлена на съемочной площадке сериала «В сопровождении» в районе Трибека на Манхэттене в Нью-Йорке.

Эта романтическая комедия рассказывает о разведенном отце из Манхэттена, который случайно становится мужчиной по вызову. Партнером Александры Даддарио по съемочной площадке стал Бретт Голдстин.

Александра Даддарио / © Getty Images

На съемках актриса появилась в миниатюрном платье в принт и с драпировкой на талии и черных босоножках на высоких шпильках. Ее каштановые волосы были распущены, а в макияже она подчеркнула выразительные глаза и губы красной помадой.

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