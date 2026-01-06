- Дата публикации
-
Категория
Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 423
- Время на прочтение
- 2 мин
Александра Николаенко на конкурсах красоты и до знакомства с мужем-миллиардером
В свое время она была одной из самых известных украинских красавиц, но выбрала в результате тихую и роскошную жизнь без камер. С чего начинался путь женщины предлагаем посмотреть на фото.
Во время праздничной роскошной вечеринки в резиденции Дональда Трампа в Мар-а-Лаго в объективы фотографов попала бывшая украинская модель Александра Николаенко.
Она замужем за близким другом Трампа — миллиардером Филом Раффином — с 6 января 2008 года. Пара часто появляется на мероприятиях президента США, но крайне редко фотографируется, а также Николаенко не ведет соцсети, поэтому о ее жизни известно мало, кроме того, что она является владелицей фешенебельного спа-комплекса и мамой двоих детей — сына и дочери.
Однако свой путь Александра начала как модель и участница конкурсов красоты в 15 лет. Сначала она получила титул «Мисс Одесса», а в 18 лет стала победительницей в конкурсе «Мисс Украина-2001», который дал ей возможность попасть на престижный международный конкурс «Мисс Мира-2001», на котором она попала в Топ-10.
Конкурс проходил в Южно-Африканской Республике.
В 2004 году Александра решила повторить попытку и снова отправилась на конкурс красоты от Украины, но на этот раз уже на «Мисс Вселенная».
Шоу проходило в Эквадоре, но в финал Николаенко не попала.
Именно благодаря конкурсам красоты она познакомилась с Дональдом Трампом, который был с 1996 года владельцем «Мисс Вселенная» и именно благодаря этому познакомилась со своим будущим мужем-миллиардером, который старше ее на 46 лет.
Никаких публичных высказываний в поддержку Украины с ее стороны не было ни во время событий 2014 года, ни в 2022 году, когда началось полномасштабное вторжение. Однако женщина и ее муж появлялись на мероприятиях в поддержку президентства Трампа (во время его обоих сроков), а также в прошлом году они посетили инаугурацию.