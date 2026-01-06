Александра Николаенко на конкурсах красоты и до знакомства с мужем-миллиардером

Александра Николаенко / © Getty Images

Во время праздничной роскошной вечеринки в резиденции Дональда Трампа в Мар-а-Лаго в объективы фотографов попала бывшая украинская модель Александра Николаенко.

Александра Николаенко с мужем идет на вечеринку Трампов / © Getty Images

Она замужем за близким другом Трампа — миллиардером Филом Раффином — с 6 января 2008 года. Пара часто появляется на мероприятиях президента США, но крайне редко фотографируется, а также Николаенко не ведет соцсети, поэтому о ее жизни известно мало, кроме того, что она является владелицей фешенебельного спа-комплекса и мамой двоих детей — сына и дочери.

Однако свой путь Александра начала как модель и участница конкурсов красоты в 15 лет. Сначала она получила титул «Мисс Одесса», а в 18 лет стала победительницей в конкурсе «Мисс Украина-2001», который дал ей возможность попасть на престижный международный конкурс «Мисс Мира-2001», на котором она попала в Топ-10.

Александра Николаенко (в центре в белом наряде) на конкурсе «Мисс Мира-2001», 2001 год / © Getty Images

Конкурс проходил в Южно-Африканской Республике.

Александра Николаенко (в центре в белом наряде) на конкурсе «Мисс Мира-2001», 2001 год / © Getty Images

В 2004 году Александра решила повторить попытку и снова отправилась на конкурс красоты от Украины, но на этот раз уже на «Мисс Вселенная».

Александра Николаенко на конкурсе «Мисс Вселенная», 2004 год / © Getty Images

Шоу проходило в Эквадоре, но в финал Николаенко не попала.

Александра Николаенко на конкурсе «Мисс Вселенная», 2004 год / © Getty Images

Александра Николаенко на конкурсе «Мисс Вселенная», 2004 год / © Getty Images

Александра Николаенко на конкурсе «Мисс Вселенная», 2004 год / © Getty Images

Александра Николаенко на конкурсе «Мисс Вселенная», 2004 год / © Getty Images

Александра Николаенко на конкурсе «Мисс Вселенная», 2004 год / © Getty Images

Именно благодаря конкурсам красоты она познакомилась с Дональдом Трампом, который был с 1996 года владельцем «Мисс Вселенная» и именно благодаря этому познакомилась со своим будущим мужем-миллиардером, который старше ее на 46 лет.

Никаких публичных высказываний в поддержку Украины с ее стороны не было ни во время событий 2014 года, ни в 2022 году, когда началось полномасштабное вторжение. Однако женщина и ее муж появлялись на мероприятиях в поддержку президентства Трампа (во время его обоих сроков), а также в прошлом году они посетили инаугурацию.