Алессандра Амбросио с дочерью понежилась в лучах солнца на пляже

Алессандра Амбросио с дочерью понежилась в лучах солнца на пляже

Бразильская модель показала поклонникам, как проводит рабочие дни.

Алессандра Амбросио вместе со старшей дочерью Аней, которой в августе исполнится 13 лет, выбралась на пляж понежиться в теплых лучах летнего солнца.

Мама и дочь лежали на песке обе одетые в купальники. На Ане был синий топ на бретельках и плавки, несколько браслетов на запястье и подвесок на шее, а в ушах - серьги-висюльки. Ее 40-летняя мама надела голубое бикини, несколько украшений на шею и солнцезащитные очки.

Алессандра Амбросио с дочерью Аней / Instagram Алессандры Амбросио

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На втором снимке Алессандра появилась на фото сама. Модель позировала на фоне роскошных яхт, которые плавали в море.

Еще раньше Амбросио показывала подписчикам, как нежилась в бассейне в купальнике и в объятиях своего возлюбленного Ричарда Ли. Пара страстно обнималась и целовалась перед камерой.

Алессандра Амбросио / Instagram Алессандры Амбросио

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