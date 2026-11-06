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- Шоу-бизнес
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Алессандра Амбросио устроила романтический отдых с женихом на Бали и похвасталась фигурой в бикини
Звезда отправилась на отдых в компании своего жениха.
Бразильская супермодель и «ангел» Victoria’s Secret Алессандра Амбросио поделилась фотографиями с отдыха на Бали. 45-летняя знаменитость устроила эффектную пляжную фотосессию в миниатюрном бикини, продемонстрировав подтянутую фигуру.
На снимках, опубликованных в Instagram, модель позировала в купальнике с принтом «зебра» и ярко-оранжевой окантовкой.
Образ Алессандра дополнила оранжево-желтым парео, которое накинула на плечи, солнцезащитными очками и лаконичными украшениями. Волосы модель оставила распущенными, а от насыщенного макияжа отказалась. На некоторых кадрах она наслаждалась свежим кокосом и отдыхала среди тропической зелени.
В путешествие на Бали Алессандра отправилась вместе со своим женихом Баком Палмером, встралийским дизайнером мужских украшений и аксессуаров. Особое значение поездке придает то, что именно в Индонезии в августе этого года Палмер сделал модели предложение.
Ранее, напомним, супермодель Алессандра Амбросио вышла на подиум на показе Victoria’s Secret Fashion Show.