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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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116
Время на прочтение
1 мин

Алессандра Амбросио устроила романтический отдых с женихом на Бали и похвасталась фигурой в бикини

Звезда отправилась на отдых в компании своего жениха.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
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Алессандра Амбросио

Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

Бразильская супермодель и «ангел» Victoria’s Secret Алессандра Амбросио поделилась фотографиями с отдыха на Бали. 45-летняя знаменитость устроила эффектную пляжную фотосессию в миниатюрном бикини, продемонстрировав подтянутую фигуру.

Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

На снимках, опубликованных в Instagram, модель позировала в купальнике с принтом «зебра» и ярко-оранжевой окантовкой.

Образ Алессандра дополнила оранжево-желтым парео, которое накинула на плечи, солнцезащитными очками и лаконичными украшениями. Волосы модель оставила распущенными, а от насыщенного макияжа отказалась. На некоторых кадрах она наслаждалась свежим кокосом и отдыхала среди тропической зелени.

Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

В путешествие на Бали Алессандра отправилась вместе со своим женихом Баком Палмером, встралийским дизайнером мужских украшений и аксессуаров. Особое значение поездке придает то, что именно в Индонезии в августе этого года Палмер сделал модели предложение.

Алессандра Амбросио и Бак Палмер / © Instagram Алессандры Амбросио

Алессандра Амбросио и Бак Палмер / © Instagram Алессандры Амбросио

Бак Палмер / © Instagram Алессандры Амбросио

Бак Палмер / © Instagram Алессандры Амбросио

Алессандра Амбросио и Бак Палмер / © Instagram Алессандры Амбросио

Алессандра Амбросио и Бак Палмер / © Instagram Алессандры Амбросио

Алессандра Амбросио и Бак Палмер / © Instagram Алессандры Амбросио

Алессандра Амбросио и Бак Палмер / © Instagram Алессандры Амбросио

Ранее, напомним, супермодель Алессандра Амбросио вышла на подиум на показе Victoria’s Secret Fashion Show.

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