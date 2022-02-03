Алессандра Амбросио в белом бикини позировала на пляже

Бразильская модель Алессандра Амбросио опубликовала в блоге фото в купальнике и анонсировала запуск новой коллекции.

Алессандра была запечатлена в белом купальнике на фоне моря и камня. Бикини из новой коллекции ее бренда Gal Floripa.

Модель подписала фотографию: "Сегодня мы празднуем годовщину Yemanjá, Mother & Queen of the Seas и GAL. В честь этого дня мы рады представить нашу новую коллекцию #FLOURISH. Надеюсь, вам понравится!"

Новая коллекция была выпущена всего через несколько недель после того, как Алессандра вернулась в Лос-Анджелес из родной Бразилии, где провела зимние каникулы. Ее бойфренд Ричард Ли присоединился к ней на некоторое время, но в основном Алессандра проводила время со своими подругами.

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