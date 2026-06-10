Алессандра Амбросио в бикини и платье с глубоким декольте позировала на пляже

Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

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45-летняя бразильская топ-модель и «ангел» Victoria’s Secret — Алессандра Амбросио — поделилась в своем Instagram серию фото с мексиканского пляжа. Она позировала в луке в бежево-нюдовых оттенках.

Бразильянка надела бикини, которое дополнила трикотажным пляжным платьем с высоким разрезом и глубоким декольте. Свой образ Але дополнила колье с жемчужинами, вязаной сумкой-макраме в виде ракушки и мюлями на невысоком каблуке.

Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

На некоторых фото Амбросио была запечатлена со своим бойфрендом — австралийским дизайнерос мужских ювелирных украшений, а также бывшим манекенщиком Баком Палмером.

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Алессандра Амбросио и Бак Палмер / © Instagram Алессандры Амбросио

Алессандра Амбросио и Бак Палмер / © Instagram Алессандры Амбросио

В декабре 2024 года влюбленные официально подтвердили свои отношения. Они вместе пришли на вечеринку Art Basel в Майами. Пара ведет активный образ жизни и много путешествует вместе, регулярно публикуя в соцсетях совместные фотографии с отдыха и романтических поездок. Возлюбленные не скрывают своих чувств и часто делятся с подписчиками моментами из повседневной жизни.

Бак сумел найти общий язык с детьми Алессандры от предыдущих отношений. Они нередко проводят время всей семьей, устраивая совместные ужины, прогулки и поездки. Папарацци регулярно замечают их всех вместе на улицах Калифорнии.

Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

Ранее, напомним, Алессандра Амбросио снялась в рекламе со своей дочерью. Похоже, девушка решила строить свою модельную карьеру.

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