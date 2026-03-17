- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 232
- Время на прочтение
- 1 мин
Алессандра Амбросио в платье с откровенным декольте и кружевной юбкой блистала на афтепати
44-летняя бразильская топ-модель и «ангел» Victoria’s Secret выглядела роскошно на послеоскаровской вечеринке.
Алессандра Амбросио посетила послеоскаровскую вечеринку Vanity Fair в Музее искусств округа Лос-Анджелес в Беверли-Хиллз.
Модель продемонстрировала на афтепати эффектный образ. На ней было соблазнительное корсетное платье цвета айвори с кружевом на откровенном декольте и с прозрачной кружевной юбкой от Sophie Couture. Наряд был расшит камнями и имел на корсете пайетки и защелки с бриллиантами.
Аутфит Амбросио дополнила босоножками на каблуках Jimmy Choo. Она сделала волнистую прическу, закрепив ее сзади, макияж в нежных оттенках и завершила лук украшениями с бриллиантами.
