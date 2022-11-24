На посту креативного директора он провел семь лет, а в общей сложности проработал в Gucci целых 20 лет.

Дизайнер Алессандро Микеле покинул пост креативного директора Gucci. Об этом стало известно из официального заявления конгломерата Kering, владеющего брендом. Новость также подтвердил сам Микеле в Instagram.

"Бывают времена, когда пути расходятся из-за разных точек зрения, которые может иметь каждый из нас. Сегодня для меня заканчивается необыкновенное путешествие, длившееся более двадцати лет, в рамках компании, которой я без устали посвятил всю свою любовь и творческую страсть. Все это время Gucci был моим домом, моей приемной семьей. Этой большой семье, всем людям, которые заботились о ней и поддерживали ее, я посылаю свою самую искреннюю благодарность, самые большие и самые искренние объятия. Вместе с ними я желал, мечтал, представлял. Без них ничего из того, что я построил, было бы невозможно. Им мое самое искреннее пожелание: пусть вы продолжаете культивировать свои мечты, тонкую и неосязаемую материю, ради которой стоит жить. Продолжайте питать себя поэтическими и инклюзивными образами, оставаясь верными своим ценностям. Пусть ты всегда живешь своими страстями, движимый ветром свободы", - написал он.

Причиной увольнения дизайнера стали разногласия с владельцами бренда. Согласно изданию The New York Times, стиль Микеле "приелся", а рост продаж бренда Gucci замедлился в этом году. Интересно, что случилось это все после того, как Алессандро презентовал коллекцию весна-лето 2023 в Милане.

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