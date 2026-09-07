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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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Алисия Викандер очаровала нежным нарядом от Louis Vuitton на Венецианском кинофестивале

Актриса представила в Венеции фильм «The Echo Chamber», снятый по последнему сценарию кинорежиссёра Бернардо Бертолуччи.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Алисия Викандер

Алисия Викандер / © Associated Press

Алисия Викандер, появившись на красной дорожке Венецианского кинофестиваля, осталась верна модному дому Louis Vuitton, амбассадором которого она является с 2015 года.

Её нежное платье фактически состояло из двух частей — структурированного бюстье и длинной лёгкой юбки с многочисленными воланами и драпировками. Верхняя часть образа отличалась четкими линиями, ведь бюстье было без бретелек и с прямым декольте, а также подчеркивало талию.

Алисия Викандер / © Associated Press

Алисия Викандер / © Associated Press

Асимметричные слои юбки создавали ощущение движения при каждом шаге. Большой драпированный элемент на талии напоминал роскошный бант. Именно сочетание структурированного верха и романтичной юбки придало образу особую выразительность и романтику.

К наряду Алисия подобрала босоножки в похожем пастельном оттенке с тонкими ремешками, изысканные серьги и кольца с камнями, а волосы уложила в лёгкие элегантные волны.

На мероприятии Алисия появилась в компании своего мужа Майкла Фассбендера. Супруги нечасто вместе появляются на красных дорожках. Фассбендер выбрал классический черный костюм с белой рубашкой и бабочкой, оставив главный акцент вечера за пастельным образом своей супруги.

Алисия Викандер и её супруг Майкл Фассбендер / © Associated Press

Алисия Викандер и её супруг Майкл Фассбендер / © Associated Press

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