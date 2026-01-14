- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 55
- Время на прочтение
- 1 мин
Алисса Милано из сериала "Все женщины — ведьмы" вышла на публику с мужем
У актрисы была очень насыщенная на мероприятия неделя.
Алисса Милано, которую многие помнят прежде всего по роли в сериале «Все женщины — ведьмы», который транслировался с 1998 по 2006 годы, появилась на светском мероприятии в Лос-Анджелесе. Актриса посетила мировую премьеру документального сериала «Баланс».
Алисса надела на мероприятие белый костюм с отделкой жемчугом, который носила в сочетании с туфлями-лодочками и белой сумкой.
Однако также на этой неделе актриса появилась вместе со своим мужем на афтепати «Золотого глобуса». Алисса показала некоторые фото своего образа в соцсети.
Актриса надела винтажное бордовое платье от бренда Bob Mackie, которое было расшито пайетками и камнями, а также имело декольте.
Лук Милано завершали высокая прическа, яркий макияж и аксессуары — драгоценности и туфли на высоком каблуке Ruthie Davis.