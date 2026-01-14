ТСН в социальных сетях

Алисса Милано из сериала "Все женщины — ведьмы" вышла на публику с мужем

У актрисы была очень насыщенная на мероприятия неделя.

Алисса Милано

Алисса Милано / © Getty Images

Алисса Милано, которую многие помнят прежде всего по роли в сериале «Все женщины — ведьмы», который транслировался с 1998 по 2006 годы, появилась на светском мероприятии в Лос-Анджелесе. Актриса посетила мировую премьеру документального сериала «Баланс».

Алисса надела на мероприятие белый костюм с отделкой жемчугом, который носила в сочетании с туфлями-лодочками и белой сумкой.

Алисса Милано / © Getty Images

Алисса Милано / © Getty Images

Однако также на этой неделе актриса появилась вместе со своим мужем на афтепати «Золотого глобуса». Алисса показала некоторые фото своего образа в соцсети.

Алисса Милано / © Instagram Алиссы Милано

Алисса Милано / © Instagram Алиссы Милано

Актриса надела винтажное бордовое платье от бренда Bob Mackie, которое было расшито пайетками и камнями, а также имело декольте.

Алисса Милано и ее муж Дэвид Буглиари / © Instagram Алиссы Милано

Алисса Милано и ее муж Дэвид Буглиари / © Instagram Алиссы Милано

Лук Милано завершали высокая прическа, яркий макияж и аксессуары — драгоценности и туфли на высоком каблуке Ruthie Davis.

Алисса Милано и ее муж Дэвид Буглиари / © Instagram Алиссы Милано

Алисса Милано и ее муж Дэвид Буглиари / © Instagram Алиссы Милано

Алисса Милано и ее муж Дэвид Буглиари / © Instagram Алиссы Милано

Алисса Милано и ее муж Дэвид Буглиари / © Instagram Алиссы Милано

