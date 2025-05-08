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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Аллигаторы ее не отпускают: Лана Дель Рей опять намекнула на профессию мужа на публике

Мужа она на мероприятие в Нью-Йорке не взяла, но намеки оставила.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Лана Дель Рей

Лана Дель Рей / © Associated Press

Певица Лана Дель Рей впервые вышла замуж 26 сентября 2024 года в Луизиане. Ее мужем стал Джереми Дюфрен, который организовывает лодочные экскурсии по болотам на которых обитают аллигаторы.

Профессией мужа певица-суперзвезда явно гордится и всячески на нее намекает, когда выпадает такая возможность.

Лана Дель Рей / © Getty Images

Лана Дель Рей / © Getty Images

На Met Gala 2025, который традиционно состоялся в Нью-Йорке в Метрополитен-музее, Лана появилась без мужа, однако взяла на мероприятие напоминание о нем — украсила волосы золотыми заколками от луизианского бренда Relic Room в виде аллигаторов.

Что касается остального наряда, то певица носила роскошное и элегантное платья от Valentino созданное Алессандро Микеле для коллекции от кутюр весна-лето 2025, у которого была пышная юбка, а плечо украшали перья.

Лана Дель Рей и креативный директор Valentino Алессандро Микеле / © Associated Press

Лана Дель Рей и креативный директор Valentino Алессандро Микеле / © Associated Press

Лана Дель Рей и креативный директор Valentino Алессандро Микеле / © Associated Press

Лана Дель Рей и креативный директор Valentino Алессандро Микеле / © Associated Press

Также певица показала несколько личных фото в Instagram, на которых продемонстрировала белье, которое носила и туфли.

Фото: instagram.com/honeymoon

Фото: instagram.com/honeymoon

Фото: instagram.com/honeymoon

Фото: instagram.com/honeymoon

Был и довольно интимный снимок, на котором она целует своего «аллигатора».

Лана Дель Рей с мужем / Фото: instagram.com/honeymoon

Лана Дель Рей с мужем / Фото: instagram.com/honeymoon

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© Associated Press

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Дайана Росс / © Getty Images

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Карли Клосс_3 / © Associated Press

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Кім Кардашян_4 / © Associated Press

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Памела Андерсон _1 / © Associated Press

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Холли Берри_2 / © Associated Press

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Деми Мур_4 / © Associated Press

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Эшли Грэм_4 / © Associated Press

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Звезды в белом на Met Gala 2025_10 / © Associated Press

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Звезды в белом на Met Gala 2025_18 / © Associated Press

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Звезды в белом на Met Gala 2025_8 / © Associated Press

© Associated Press

Звезды в белом на Met Gala 2025_14 / © Associated Press

© Associated Press

Звезды в белом на Met Gala 2025_17 / © Associated Press

© Associated Press

Дженна Ортега_1 / © Associated Press

© Associated Press

София Ричи_1 / © Associated Press

© Associated Press

Приянка Чопра и Ник Джонас _1 / © Associated Press

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Хейли Бибер_2 / © Associated Press

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