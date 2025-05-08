Аллигаторы ее не отпускают: Лана Дель Рей опять намекнула на профессию мужа на публике

Лана Дель Рей / © Associated Press

Реклама

Певица Лана Дель Рей впервые вышла замуж 26 сентября 2024 года в Луизиане. Ее мужем стал Джереми Дюфрен, который организовывает лодочные экскурсии по болотам на которых обитают аллигаторы.

Профессией мужа певица-суперзвезда явно гордится и всячески на нее намекает, когда выпадает такая возможность.

Лана Дель Рей / © Getty Images

На Met Gala 2025, который традиционно состоялся в Нью-Йорке в Метрополитен-музее, Лана появилась без мужа, однако взяла на мероприятие напоминание о нем — украсила волосы золотыми заколками от луизианского бренда Relic Room в виде аллигаторов.

Реклама

Что касается остального наряда, то певица носила роскошное и элегантное платья от Valentino созданное Алессандро Микеле для коллекции от кутюр весна-лето 2025, у которого была пышная юбка, а плечо украшали перья.

Лана Дель Рей и креативный директор Valentino Алессандро Микеле / © Associated Press

Лана Дель Рей и креативный директор Valentino Алессандро Микеле / © Associated Press

Также певица показала несколько личных фото в Instagram, на которых продемонстрировала белье, которое носила и туфли.

Был и довольно интимный снимок, на котором она целует своего «аллигатора».

Лана Дель Рей с мужем / Фото: instagram.com/honeymoon

© Associated Press © Associated Press © Getty Images © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press