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- Шоу-бизнес
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Аллигаторы ее не отпускают: Лана Дель Рей опять намекнула на профессию мужа на публике
Мужа она на мероприятие в Нью-Йорке не взяла, но намеки оставила.
Певица Лана Дель Рей впервые вышла замуж 26 сентября 2024 года в Луизиане. Ее мужем стал Джереми Дюфрен, который организовывает лодочные экскурсии по болотам на которых обитают аллигаторы.
Профессией мужа певица-суперзвезда явно гордится и всячески на нее намекает, когда выпадает такая возможность.
На Met Gala 2025, который традиционно состоялся в Нью-Йорке в Метрополитен-музее, Лана появилась без мужа, однако взяла на мероприятие напоминание о нем — украсила волосы золотыми заколками от луизианского бренда Relic Room в виде аллигаторов.
Что касается остального наряда, то певица носила роскошное и элегантное платья от Valentino созданное Алессандро Микеле для коллекции от кутюр весна-лето 2025, у которого была пышная юбка, а плечо украшали перья.
Также певица показала несколько личных фото в Instagram, на которых продемонстрировала белье, которое носила и туфли.
Был и довольно интимный снимок, на котором она целует своего «аллигатора».