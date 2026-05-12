Амаль Клуни в золотом платье с декором сияла на особом мероприятии в Лондоне, где также был король

Амаль Клуни и Джордж Клуни / © Getty Images

Адвокат Амаль Клуни вместе с мужем, голливудским актером Джорджем Клуни, появилась на праздновании 50-летия King’s Trust в лондонском Королевском Альберт-холле. Женщина блистала на публике в ярком золотом платье из архива бренда Alexander McQueen, которое отлично сидело на ее фигуре.

Ее платье было из коллекции осень-зима 2007 года, разработанной еще дизайнером Александром Маккуином. Наряд изготовлен из ткани покрытой золотыми пайетками и стеклярусом, выполненными в узоре в стиле ар-деко.

Изысканный образ Амаль дополнила золотыми туфлями на каблуках, небольшим клатчем и золотыми драгоценностями. Ее волосы были уложены в роскошную объемную прическу.

Джордж Клуни не мог остаться незамеченным с Амаль. Актер выбрал классический темно-синий костюм, белую рубашку и галстук, а дополнил образ темными солнцезащитными очками.

Церемония была организована по случаю 50-летия работы King’s Trust, гуманитарной организации, основанной королем Чарльзом III в 1976 году (ранее она называлась The Prince’s Trust). Организация помогает молодым людям из уязвимых групп, предоставляя им поддержку, образование и возможности трудоустройства. Мероприятие посетили также король и королева, и пообщались с гостями, в частности Чарльз поздоровался с Джорджем и Амаль.

Амаль и Джордж Клуни с королем / © Associated Press

Ранее пара посетила 51-ю ежегодную церемонию вручения премии Чаплина, которая в этом году была посвящена Джорджу Клуни и его исключительному вкладу в искусство кино. Амаль сияла на мероприятии в изысканном мини-платье, которое подчеркивало ноги и плечи.

