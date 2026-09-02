- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 1232
- Время на прочтение
- 2 мин
Амаль в элегантном платье, Джордж — в смокинге: супруги Клуни произвели фурор на открытии Венецианского кинофестиваля
Звездная чета появилась на красной дорожке в элегантных нарядах в стиле black tie.
Амаль и Джордж Клуни посетили церемонию открытия 83-го Венецианского международного кинофестиваля, которая состоялась в зале Sala Grande на острове Лидо. Кинофестиваль открыла биографическая драма «Чернила» (Ink) режиссера Дэнни Бойла.
Амаль сияла на красной дорожке в элегантном черном длинном платье Tom Ford by Haider Ackermann. Наряд имел тонкие бретельки, прямой вырез и облегающий силуэт, который красиво подчеркнул ее стройную фигуру.
Платье было полностью украшено горизонтальной драпировкой, создававшей интересную фактуру, и имело высокий разрез сзади. С обеих сторон тонкие бретельки были спущены с плеч, что придало образу пикантности.
Амаль дополнила свой наряд черными лакированными остроносыми туфлями на шпильках и лаконичным прямоугольным клатчем. Из украшений на ней были длинные серьги с зелеными камнями, бриллиантовый браслет и кольцо с большой изумрудной вставкой.
Адвокат уложила свои длинные волосы объемными волнами с боковым пробором и нанесла вечерний макияж.
Джордж выбрал для торжественного мероприятия классический черный смокинг, белую плиссированную рубашку и черный галстук-бабочку. Его образ дополняли запонки и черные лакированные туфли.
На красной дорожке супруги держались за руки, обнимались, улыбались фотографам и выглядели счастливыми.
Напомним, что в Венецию Амаль Клуни прибыла в шелковом наряде цвета хаки от Tom Ford.