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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Амаль в элегантном платье, Джордж — в смокинге: супруги Клуни произвели фурор на открытии Венецианского кинофестиваля

Звездная чета появилась на красной дорожке в элегантных нарядах в стиле black tie.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Амаль и Джордж Клуни

Амаль и Джордж Клуни / © Associated Press

Амаль и Джордж Клуни посетили церемонию открытия 83-го Венецианского международного кинофестиваля, которая состоялась в зале Sala Grande на острове Лидо. Кинофестиваль открыла биографическая драма «Чернила» (Ink) режиссера Дэнни Бойла.

Амаль и Джордж Клуни / © Associated Press

Амаль и Джордж Клуни / © Associated Press

Амаль сияла на красной дорожке в элегантном черном длинном платье Tom Ford by Haider Ackermann. Наряд имел тонкие бретельки, прямой вырез и облегающий силуэт, который красиво подчеркнул ее стройную фигуру.

Амаль и Джордж Клуни / © Associated Press

Амаль и Джордж Клуни / © Associated Press

Платье было полностью украшено горизонтальной драпировкой, создававшей интересную фактуру, и имело высокий разрез сзади. С обеих сторон тонкие бретельки были спущены с плеч, что придало образу пикантности.

Амаль Клуни / © Associated Press

Амаль Клуни / © Associated Press

Амаль дополнила свой наряд черными лакированными остроносыми туфлями на шпильках и лаконичным прямоугольным клатчем. Из украшений на ней были длинные серьги с зелеными камнями, бриллиантовый браслет и кольцо с большой изумрудной вставкой.

Амаль и Джордж Клуни / © Getty Images

Амаль и Джордж Клуни / © Getty Images

Адвокат уложила свои длинные волосы объемными волнами с боковым пробором и нанесла вечерний макияж.

Джордж выбрал для торжественного мероприятия классический черный смокинг, белую плиссированную рубашку и черный галстук-бабочку. Его образ дополняли запонки и черные лакированные туфли.

Джордж Клуни / © Associated Press

Джордж Клуни / © Associated Press

На красной дорожке супруги держались за руки, обнимались, улыбались фотографам и выглядели счастливыми.

Амаль и Джордж Клуни / © Associated Press

Амаль и Джордж Клуни / © Associated Press

Напомним, что в Венецию Амаль Клуни прибыла в шелковом наряде цвета хаки от Tom Ford.

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