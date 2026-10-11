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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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Амаль в золотом платье, Джордж — в классическом смокинге: красивая супружеская пара Клуни позировала на церемонии в Лондоне

Знаменитая супружеская пара появилась на светском мероприятии в элегантных образах.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Амаль и Джордж Клуни

Амаль и Джордж Клуни / © Associated Press

Амаль и Джордж Клуни посетили церемонию вручения премии Albie Awards, которая состоялась в Лондоне. Супруги выглядели роскошно и с удовольствием позировали вместе перед фотокамерами, держась за руки.

Амаль и Джордж Клуни / © Associated Press

Амаль и Джордж Клуни / © Associated Press

Для торжественного вечера Амаль выбрала эффектное золотое облегающее платье от Gucci, которое идеально подчеркнуло ее стройную фигуру. Наряд сверху был расшит пайетками, а юбка украшена мерцающей бахромой. У платья были открытые плечи, изящное декольте в форме сердца и разрез сзади на юбке.

Амаль Клуни / © Associated Press

Амаль Клуни / © Associated Press

Аутфит адвокат дополнила остроносыми золотыми слингбэками с эффектом металлик на шпильках, а также маленьким серебристым клатчем, украшенным кристаллами.

Амаль Клуни / © Associated Press

Амаль Клуни / © Associated Press

Клуни сделала объемную укладку с локонами и вечерний макияж с розовыми румянами и помадой цвета пыльной розы. В ушах у нее были длинные золотые серьги с камнями.

Амаль Клуни / © Associated Press

Амаль Клуни / © Associated Press

Джордж был одет в классический черный смокинг с белой рубашкой и черным галстуком-бабочкой. Обут он был в черные кожаные туфли.

Амаль и Джордж Клуни / © Associated Press

Амаль и Джордж Клуни / © Associated Press

Напомним, премию Albie Awards учредил Фонд Клуни за справедливость (Clooney Foundation for Justice). Ею награждают людей, которые борются за справедливость, защищают права человека и противостоят нарушениям прав и свобод в разных странах мира.

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