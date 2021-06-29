Аманда Холден надела пикантный топ на работу и попала под прицел фотокамер

50-летняя ведущая дает повод о себе говорить.

Каждый рабочий день Аманду Холден фотографируют папарацци по дороге со студии Global Radio, где она работает на радиостанции Heart, что в Лондоне. Летом звездная ведущая чаще выбирает легкие наряды и предпочитает не надевать под блузки и топы бюстгальтер.

Аманда Холден / Getty Images

Как раз на днях Холден сфотографировали в таком аутфите. Аманда была в белом трикотажном топе, расстегнутом на пуговицах, под который не надела белья, и в белых джинсах клеш с высокой талией и накладными карманами спереди. Аутфит знаменитость дополнила мягким клатчем и белыми туфлями-лодочками на каблуках. А также надела несколько золотых украшений на шею и браслетов на запястье. На пальце у Холден сверкало кольцо с большим камнем.

Также летом Аманда Холден часто надевает короткие платья или миниатюрные юбки. Ведущая находится в отличной форме.

Аманда Холден / Getty Images

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Аманда Холден в платьях без бюстгальтера (11 фото)

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