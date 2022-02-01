Аманда Холден опубликовала трогательный снимок в память о сыне

1 февраля 2011 года у плода, который вынашивала телеведущая, остановилось сердце.

Британская телеведущая запостила в Instagram душераздирающий снимок стоп ее сына, которому она дала тогда имя Тео, и написала:

"Сегодня тебе было бы 11. Я все еще благодарна, что ты выбрал нас для своего путешествия… #Тео ❤️".

У Аманды есть две дочери: 16-летняя Лекси и 10-летняя Холли, но тогда в 2011 году они с мужем Крисом Хьюзом ожидали рождения сына, который, к сожалению, умер в утробе матери.

В июле 2020 года Аманда рассказала о душераздирающем опыте публично в специальном выпуске BBC "Дорогие суперзвезды NHS". Ведущая сказала, что проснулась среди ночи и поняла, что большую ее часть она не слышала шевелений ребенка. Она не паниковала, утром поехала в госпиталь, где ей сообщили, что его сердце больше не бьется", - пишет Hello!

Холден тогда сделали кесарево сечение, потому что она не могла терпеть роды. Аманда вспоминала, что это был очень тяжелый момент, потому что родился ребенок, который был так прекрасен, но он был мертв.

"Когда ребенка доставали, моему мужу Крису пришлось покинуть комнату, он не мог этого вынести. Сдерживая слезы, Аманда сказала акушерке: "Джеки, я не могу этого сделать, я не могу его держать". А Джеки ей ответила: "Он просто великолепен, вам нужно его увидеть". Тогда я держала его, хотя он крепко спал. Единственное, что я помню, это его идеальные брови, которые есть у всех моих детей", - рассказала ведущая.

Аманда Холден / Getty Images

В 2020 году Аманда Холден публично поддержала модель Крисси Тейген, чей ребенок так же умер в утробе. Ведущая связалась с Крисси, узнав, что она трагически потеряла ребенка, чтобы поддержать ее, и рассказала ей свою историю.

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