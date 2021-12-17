Аманда Холден в образе рождественского эльфа приехала на работу

Британская ведущая появилась перед камерами папарацци в праздничном луке.

Аманда Холден - ведущая Heart Breakfast Radio Studios, когда она направлялась на работу, ее запечатлели в костюме рождественского эльфа. В обычные дни Холден не ходит по городу в таком виде, вероятно, у них в студии в этот день было предпраздничное мероприятие.

Аманда Холден / Getty Images

Красно-зеленый костюм эльфа Аманда Холден сочетала с черными грубыми ботинками, маленькой черной сумкой через плечо на ремешке-цепочке, белой водолазкой и зеленой меховой шапкой эльфа. И выглядела очень мило.

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