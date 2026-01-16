- Дата публикации
Аманда Холден в свитере цвета сливочного масла и юбке с кружевом вышла с работы
54-летняя британская радиоведущая в нежном образе появилась на улицах Лондона.
Аманда Холден попала в объективы папарацци в Лондоне, когда вышла со своей работы — студии Global Radio, где она ведет утреннее шоу на Heart Breakfast.
Радиоведущая продемонстрировала легкий нежный образ, который намекает, что скоро уже весна. На ней был свитер цвета сливочного масла с высокой горловиной, который она скомбинировала с асимметричной белой юбкой с кружевом и с белыми лакированными остроносыми туфлями на шпильках.
На плечи Холден накинула белое пальто, а в руке она держала белую круглую сумку с крокодильим тиснением.
Аманда сделала укладку с локонами и темно-коричневый острый маникюр. Она надела на лицо черные солнцезащитные очки, а руки украсила золотыми браслетами и кольцами с бриллиантами.
Напомним, Аманда Холден подчеркнула стройную фигуру и ноги твидовым золотым мини-платьем с пайетками.