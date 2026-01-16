ТСН в социальных сетях

Аманда Холден в свитере цвета сливочного масла и юбке с кружевом вышла с работы

54-летняя британская радиоведущая в нежном образе появилась на улицах Лондона.

Аманда Холден

Аманда Холден / © Getty Images

Аманда Холден попала в объективы папарацци в Лондоне, когда вышла со своей работы — студии Global Radio, где она ведет утреннее шоу на Heart Breakfast.

Радиоведущая продемонстрировала легкий нежный образ, который намекает, что скоро уже весна. На ней был свитер цвета сливочного масла с высокой горловиной, который она скомбинировала с асимметричной белой юбкой с кружевом и с белыми лакированными остроносыми туфлями на шпильках.

Аманда Холден / © Getty Images

Аманда Холден / © Getty Images

На плечи Холден накинула белое пальто, а в руке она держала белую круглую сумку с крокодильим тиснением.

Аманда сделала укладку с локонами и темно-коричневый острый маникюр. Она надела на лицо черные солнцезащитные очки, а руки украсила золотыми браслетами и кольцами с бриллиантами.

