Аманда Сейфрид очаровала луком в оригинальном платье и изысканных туфлях за 51 тысячу гривен

Аманда Сейфрид

Аманда Сейфрид посетила 37-ю церемонию вручения кинопремии Международного кинофестиваля в городе Палм-Спрингс и вышла на красную дорожку. Актриса продемонстрировала элегантное платье, но креативного дизайна, которое ей очень шло.

Наряд Аманды был от Balenciaga из коллекции весна-лето 2026, которую разработал для бренда Пьерпаоло Пиччоли — недавно назначенный новый креативный директор бренда. Платье имело халтер, было свободного фасона, длины миди, а его главное украшение — объемный декор на подоле, который напоминал перья.

Аманда Сейфрид

Носила это платье актриса с изысканными сетчатыми каблуками с вышивкой от бренда Aquazzura. Это были действительно элегантные и гламурной туфли, которые добавили образу актрисы гламура. Стоимость такой пары не мала, ведь туфли обуйдутся в 1210 долларов (это примерно 51180 гривен).

Аманда Сейфрид

Однако это было не единственное событие, которое посетила Аманда, поскольку также актриса ошеломила своей красотой на церемонии вручения премии Critics Choice Awards. Аманда носила на мероприятии платье от Valentino с ярким акцентом на животе — большим бантом кораллового цвета.

Аманда Сейфрид