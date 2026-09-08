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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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Аманда Сейфрид поразила роскошным нарядом от Miu Miu в Венеции

В Венеции продолжаются насыщенные фестивальные дни, и наряду с премьерами и кинопоказами в городе проходят многочисленные светские мероприятия.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Аманда Сейфрид

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Актриса Аманда Сейфрид выбрала наряд от Miu Miu для мероприятия Women’s Tales, которое прошло в рамках Венецианского кинофестиваля. В частности, она надела очень гламурное платье на тонких бретельках нежного лавандового цвета с украшенным камнями подолом. Украшения на юбке представляли собой длинную бахрому, которая оттягивала платье и придавала ему изысканности и шика.

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Кроме того, Аманда надела черные атласные туфли-муле, выполненные из блестящего черного атласа. Такая обувь стала интересным и контрастным акцентом в образе актрисы.

Лук Сейфрид завершили маникюр, макияж с оттенками телесных тонов и помадой в тон платью, а также укладку с легкими и объемными волнами.

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Аманда Сейфрид / © Associated Press

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