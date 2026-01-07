- Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 118
- Время на прочтение
- 1 мин
Аманда Сейфрид в бархатном платье с белым кружевом пришла на светское мероприятие
Накануне 83-й церемонии вручения премии «Золотой глобус» организация решила раздать почетные награды.
Актриса Аманда Сейфрид пришла на специальную церемонию вручения премии «Золотой глобус», которая проводилась в честь Хелен Миррен и Сары Джессики Паркер. Миррен получила премию Сесила Б. ДеМилля, а Паркер — премию Кэрол Бернетт — награды, которые вручаются за выдающийся вклад в искусство телевидения и работу, оставившую длительный след в индустрии и среди зрителей.
Аманда выбрала для мероприятия черное длинное платье от бренда Rodarte прямого фасона, которое украшало на груди белое красивое кружево с цветочными мотивами. Этот черно-белый наряд актриса дополнила украшениями Tiffany & Co., очень легким и лаконичным макияжем и прической-косой.
Ранее актриса посетила вручение премии Critics Choice Awards в трехцветном длинном платье от Valentino. Верхняя часть наряда была выполнена из черного бархата, не имела брителек, но имела баску украшенную коралловым бантом. Юбка же платья была нежно-кремовой и длинной, а также имела небольшой шлейф.