Аманда Сейфрид в бархатном платье с белым кружевом пришла на светское мероприятие

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Актриса Аманда Сейфрид пришла на специальную церемонию вручения премии «Золотой глобус», которая проводилась в честь Хелен Миррен и Сары Джессики Паркер. Миррен получила премию Сесила Б. ДеМилля, а Паркер — премию Кэрол Бернетт — награды, которые вручаются за выдающийся вклад в искусство телевидения и работу, оставившую длительный след в индустрии и среди зрителей.

Аманда выбрала для мероприятия черное длинное платье от бренда Rodarte прямого фасона, которое украшало на груди белое красивое кружево с цветочными мотивами. Этот черно-белый наряд актриса дополнила украшениями Tiffany & Co., очень легким и лаконичным макияжем и прической-косой.

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Ранее актриса посетила вручение премии Critics Choice Awards в трехцветном длинном платье от Valentino. Верхняя часть наряда была выполнена из черного бархата, не имела брителек, но имела баску украшенную коралловым бантом. Юбка же платья была нежно-кремовой и длинной, а также имела небольшой шлейф.

Аманда Сейфрид / © Associated Press